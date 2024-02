Los bancos siguen trabajando con sistemas legados basados en infraestructuras tradicionales, pero muestran una evolución hacia un modelo más ágil y centrado en el cliente con la adopción de tecnologías en la nube impulsadas por la inteligencia artificial (IA).

NTT DATA, firma de negocios digitales y servicios de TI, ha presentado los resultados del informe 'The Digital Horizon: Banking's Shift from Mainframe to AI-Driven Cloud Infrastructure', que proporciona una perspectiva integral sobre la modernización del sector bancario y su trayectoria hacia la innovación y la transformación.

Para ello se ha encuestado a 650 de responsables de entidades a nivel global en mercados de relevancia como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, España, México y Brasil, quienes señalan que se está empezando a trabajar cada vez más de la mano de la inteligencia artificial y los servicios en la nube.

Esta "tendencia transformadora" responde a los múltiples retos a los que se enfrentan, derivados de las demandas de los consumidores, la regulación, los nuevos actores en el mercado, así como la presión competitiva de los innovadores avances tecnológicos, como señalan NTT DATA en una nota de prensa.

Sin embargo, todavía persisten los sistemas legados basados en infraestructuras tradicionales. A pesar de que el 89 por ciento de las entidades se identifican como innovadoras, el 63 por ciento sigue operando en sistemas legados.

Aun así, más del 60 por ciento de los responsables de la banca afirma que la IA generativa está facilitando de manera decisiva la transición de las aplicaciones hacia la nube, lo que señala una fase transformadora hacia esta tecnología.

Nueve de cada diez directivos informan que sus iniciativas relativas a ambas tecnologías están respaldadas por sus juntas directivas, y aunque la mayoría de bancos ya está integrando la inteligencia artificial en el uso de sus tecnologías, un 30 por ciento se encuentra aún en las primeras etapas de su adopción. Además, un 80 por ciento de los bancos carece de un marco estratégico para la adopción de la IA generativa.

En el caso concreto de la nube, el 36 por ciento de los encuestados menciona la flexibilidad y la escalabilidad como factores clave para la migración a la nube, lo que indica un cambio en las preocupaciones que va más allá de los costes. Por otro lado, el 25 por ciento también reconoce una tendencia creciente en la migración hacia la nube impulsada por los avances de la IA.

"Impulsar el cambio, aunque es un gran desafío, supone también una oportunidad para la transformación de la banca. Comprender el panorama actual, las opciones disponibles y reconocer los obstáculos, facilita modernizar la tecnología con mayor claridad y menos riesgos", ha comentado el socio de Banca en NTT DATA, José Manuel Pérez Bajo.

Por su parte, el director y vicepresidente ejecutivo sénior de NTT DATA Group Corporation, Kaz Nishihata, ha comentado que "esta fuerza tecnológica está impulsando a los bancos hacia una comprensión más profunda de las necesidades de los clientes, lo que permite ofrecer servicios más rápidos, seguros y personalizados".