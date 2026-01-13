Los bancos centrales mundiales defienden a Powell tras la amenaza de Trump
FRÁNCFORT, 13 ene (Reuters) -
Los de de los principales bancos centrales del mundo emitieron el martes un comunicado conjunto en apoyo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que el Gobierno de Trump lo amenazara con una acusación penal.
"Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente Jerome H. Powell", dijeron los jefes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otras nueve instituciones.
"La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica en interés de los ciudadanos a los que servimos", añadieron.
La investigación penal del Gobierno estadounidense se refiere formalmente a la renovación de la sede de la Fed, pero Powell la calificó de "pretexto" para ganar influencia presidencial sobre los tipos de interés.