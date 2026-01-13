FRÁNCFORT, 13 ene (Reuters) -

Los de de los principales bancos ⁠centrales del ⁠mundo emitieron el martes un comunicado conjunto en apoyo ⁠del presidente ‌de ​la Reserva Federal, Jerome Powell, ​después de que el Gobierno ‌de Trump lo ‌amenazara con una ​acusación penal.

"Nos solidarizamos plenamente con el Sistema de la Reserva Federal y su presidente Jerome H. Powell", dijeron los jefes del Banco ⁠Central Europeo, el Banco de Inglaterra ​y otras nueve instituciones.

"La independencia de los bancos centrales es una piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica ⁠en interés de los ciudadanos a los ​que servimos", añadieron.

La investigación penal del Gobierno estadounidense se refiere formalmente ‍a la renovación de la sede de la Fed, pero Powell la calificó de "pretexto" para ganar influencia presidencial ​sobre los tipos de interés. (Información de Francesco Canepa; edición de Andrew Heavens; edición en ‍español de Paula Villalba)