Los bancos centrales trabajan en un comunicado de solidaridad con Powell, según Bloomberg News
13 ene (Reuters) -
Los responsables de los bancos centrales mundiales están trabajando en un comunicado para expresar su apoyo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, después de que el Gobierno de Trump abriera una investigación penal sobre él, informó Bloomberg News el martes, citando a una persona familiarizada con el asunto.
Se espera que el comunicado conjunto, que estará abierto para que todos los bancos centrales lo firmen, se emita bajo la bandera del Banco de Pagos Internacionales, dijo el artículo, y agregó que podría emitirse martes. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) es un organismo paraguas de los bancos centrales, al que a menudo se denomina el banco central de los bancos centrales del mundo.
Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. El BPI y la Reserva Federal de Estados Unidos no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió citaciones la semana pasada por los comentarios que Powell hizo al Congreso el verano pasado sobre los sobrecostes de una renovación de 2.500 millones de dólares de la sede del banco central en Washington.
La decisión del Gobierno de Trump suscitó el lunes la condena de antiguos jefes de la Fed y un coro de críticas de miembros clave del Partido Republicano de Trump, tras una inusualmente dura reprimenda pública de Powell calificando la medida de "pretexto" para ganar influencia presidencial sobre los tipos de interés. (Información de Bipasha Dey en Bengaluru; edición de Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)