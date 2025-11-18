Los bancos de la eurozona deben prepararse para una menor liquidez, dice Buch, del BCE

FRÁNCFORT, 18 nov (Reuters) - Los bancos de la zona euro deben prepararse para un mundo en el que la liquidez sea menos abundante y naveguen bien en periodos de tensión en los mercados, como el que siguió al anuncio de los aranceles estadounidenses el pasado abril, dijo el martes la presidenta del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Claudia Buch.

"También hemos dicho a los bancos (...) que se preparen también para los cambios en la política monetaria y el entorno", dijo Buch, que añadió que se espera que los bancos "preposicionen garantías" que puedan necesitar para pedir prestado efectivo.

"Pero todo esto está yendo muy muy bien ahora mismo y se ve básicamente también en los datos."

