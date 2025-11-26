Los bancos de la eurozona deberían prepararse para una contracción del dólar, dice el BCE

(Añade detalles, citas, comentarios y ladillo en párrafo 5 y 7-15; actualiza cotización dólar-euro; cambia titular)

FRÁNCFORT, 26 nov (Reuters) - Los bancos de la zona euro con grandes negocios en dólares deberían reforzar sus colchones de liquidez y capital para resistir cualquier contracción de la divisa estadounidense, que se ha vuelto más volátil debido a las medidas del presidente de EEUU, Donald Trump, dijo el Banco Central Europeo el miércoles.

El BCE ha estado diciendo a los bancos que vigilen su exposición al dólar desde que los aranceles del presidente de EEUU, Donald Trump, y su presión sobre la Reserva Federal sacudieron la confianza en la moneda de reserva mundial durante la primavera boreal.

En la última Revisión de Estabilidad Financiera del BCE, el mensaje se agudizó: el puñado de grandes bancos de la zona euro con actividad en dólares necesita prepararse. "Podría ser necesario un margen de capital para absorber (...) una mayor volatilidad de las divisas y el riesgo de crédito de contraparte", dijo el BCE en el informe semestral. "Los bancos deberían mantener activos líquidos en dólares para contrarrestar las salidas y actuar como intermediarios estabilizadores."

El BCE citó las elevadas valoraciones bursátiles

el elevado endeudamiento, los aranceles comerciales

y

el auge de las "stablecoins" o criptomonedas estables

como factores que podrían poner en peligro la estabilidad del sistema financiero.

La Revisión de Estabilidad Financiera, elaborada por los expertos del BCE, no supone recomendaciones vinculantes para los bancos bajo su supervisión.

Sin embargo, subraya la profunda preocupación de los dirigentes monetarios por

EL VICEPRESIDENTE DEL BCE RESTA IMPORTANCIA AL RIESGO

Algunas fuentes han declarado a Reuters que algunos responsables del banco central habían estado pensando incluso en agrupar las reservas de dólares y oro fuera de Estados Unidos para prepararse ante tal eventualidad.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, restó importancia a este riesgo, subrayando que esas líneas "swap" son clave para mantener la calma en los mercados, tanto en Estados Unidos como en Europa. "No tenemos ningún tipo de información con respecto a la modificación de la situación actual, con respecto a las líneas 'swap'", dijo en rueda de prensa al presentar la Revisión de Estabilidad Financiera.

"Estas líneas 'swap' bilaterales (...) son factores muy importantes para mantener la estabilidad financiera a ambos lados del Atlántico."

El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo este mes que las líneas "swap" eran buenas tanto para Estados Unidos como para sus homólogos. Según el BCE, las operaciones en dólares se concentran en los pesos pesados mundiales del bloque. Se trata de BNP Paribas, Deutsche Bank, Crédit Agricole, Groupe BPCE e ING, Banco Santander y Société Générale.

El negocio suele incluir el endeudamiento en los mercados monetarios estadounidenses para financiar fondos de cobertura o la venta de "swaps" de divisas a aseguradoras, fondos y empresas que cubren su exposición al dólar.

Para compensar su propio riesgo cambiario, estos bancos suelen tomar el lado opuesto con prestamistas globales a través de "swaps" que rara vez aparecen en los balances.

"La refinanciación de estas posiciones puede resultar complicada en periodos de tensión en los mercados de 'swaps' de divisas", afirma el BCE.

Por el momento, el BCE sólo ve un desajuste "limitado" entre activos y pasivos en dólares, ya que algunos bancos utilizan acuerdos de recompra (repos) para alinear los vencimientos. Pero advirtió de que estas estrategias "no eliminan por completo el riesgo de liquidez".

Los bancos de la zona euro tenían 681.000 millones de euros (US$788.530 millones) en títulos en dólares y prestaron el equivalente a 712.000 millones de euros en la divisa estadounidense a finales del año pasado, según datos del BCE.

(1 dólar = 0,8639 euros) (Información de Francesco Canepa y Balazs Koranyi; edición de Mark Heinrich y Ros Russell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Jorge Ollero Castela)