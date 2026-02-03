Los bancos de la eurozona restringen el acceso al crédito empresarial, según una encuesta del BCE

FRÁNCFORT, 3 feb (Reuters) -

Los bancos de la zona euro restringieron el acceso al crédito corporativo durante el ⁠último trimestre y prevén ⁠un mayor endurecimiento en el futuro debido a la incertidumbre económica generalizada, relacionada en parte con las políticas comerciales, reveló el martes la ⁠encuesta trimestral ‌sobre préstamos ​bancarios del Banco Central Europeo.

El crecimiento de los préstamos a empresas y ​hogares se ha acelerado durante años, pero la tasa de expansión ‌sigue estando por debajo de la registrada antes ‌de la pandemia, lo que ​se suma a las pruebas de que la expansión económica del bloque, aunque resistente, sigue siendo modesta.

"La preocupación por las perspectivas de las empresas y la economía en general, así como la menor tolerancia al riesgo de los bancos, contribuyeron a endurecer las condiciones de crédito", dijo el BCE, basándose en una encuesta realizada a 153 de los bancos ⁠más importantes del bloque.

La mitad de los bancos encuestados afirmaron que la incertidumbre sobre la política ​comercial había afectado a sus préstamos, principalmente a través de una menor tolerancia al riesgo y una menor demanda, factores que seguirán afectando a los préstamos este año, según el BCE.

El crédito corporativo se endureció más en Alemania y Francia, dos de los países más grandes de la zona euro, mientras que Italia ⁠y España no experimentaron ningún endurecimiento.

Aunque los bancos aplicaron criterios de concesión de crédito ​más restrictivos a las empresas, siguieron flexibilizándolos para las hipotecas, sobre todo en Francia, aunque parte de esta tendencia podría revertirse en el primer trimestre del año.

Mientras tanto, la demanda ‍se mantuvo, y los bancos informaron de un pequeño aumento, una tendencia que probablemente persistirá en el primer trimestre.

Los bancos esperan un aumento de la demanda de préstamos en la mayoría de los sectores, excepto en la fabricación de automóviles, el comercio mayorista, el comercio ​minorista y los inmuebles comerciales.

La demanda de hipotecas también aumentó gracias a la mejora de las perspectivas del mercado inmobiliario, aunque la confianza de los consumidores contribuyó negativamente, según el BCE. (Información de Balazs ‍Koranyi; edición de Hugh Lawson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)