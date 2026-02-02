Los bancos empujan las acciones europeas a un récord tras un comienzo inestable

Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur

2 feb (Reuters) - El índice STOXX 600 alcanzó ⁠un récord el lunes, impulsado ⁠por las fuertes alzas de los valores financieros y de salud, ya que los inversores hicieron caso omiso de las ⁠turbulencias del ‌mercado ​de materias primas al comienzo de una semana repleta de resultados empresariales.

* ​El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 1%, ‌recuperándose de una apertura débil a ‌medida que avanzaba la sesión.

* Tras ​abrir a la baja, los mercados europeos se recuperaron gradualmente durante la sesión, a medida que la venta masiva de metales preciosos comenzó a remitir.

* La caída del oro y la plata había obligado inicialmente a los inversores a liquidar otras posiciones para cubrir pérdidas, lo que lastró el apetito por el riesgo ⁠en general. Sin embargo, a medida que el mercado de metales se estabilizó, la ​mayoría de los subíndices pasaron a terreno positivo.

* "Los mercados ignoraron parte de la venta de materias primas y Europa entró con un tono mucho más positivo", dijo Steve Sosnick, analista jefe de mercados de Interactive Brokers.

* "El repunte se debió en parte a efectos del calendario: es habitual que entre ⁠capital fresco en los mercados el primer día de un nuevo mes".

* El ​índice de volatilidad del euro STOXX también cayó, unos 3 puntos.

* Las acciones bancarias lideraron las ganancias con un alza del 2%, y cotizaron en máximos desde ‍2008.

* Por su parte, el sector sanitario avanzó un 1,3%, con AstraZeneca subiendo un 3,2% después de que el gigante farmacéutico completó su traslado de la cotización en el Nasdaq a la Bolsa de Nueva York.

* Los recursos básicos lideraron las ​caídas sectoriales con un descenso de hasta el 2%, antes de dar un giro positivo y cerrar con ganancias del 0,8%. (Reportaje de Avinash P, Johann M Cherian y Ragini ‍Mathur en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)