Los bancos empujan las acciones europeas a un récord tras un comienzo inestable
Por Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur
2 feb (Reuters) - El índice STOXX 600 alcanzó un récord el lunes, impulsado por las fuertes alzas de los valores financieros y de salud, ya que los inversores hicieron caso omiso de las turbulencias del mercado de materias primas al comienzo de una semana repleta de resultados empresariales.
* El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con un alza del 1%, recuperándose de una apertura débil a medida que avanzaba la sesión.
* Tras abrir a la baja, los mercados europeos se recuperaron gradualmente durante la sesión, a medida que la venta masiva de metales preciosos comenzó a remitir.
* La caída del oro y la plata había obligado inicialmente a los inversores a liquidar otras posiciones para cubrir pérdidas, lo que lastró el apetito por el riesgo en general. Sin embargo, a medida que el mercado de metales se estabilizó, la mayoría de los subíndices pasaron a terreno positivo.
* "Los mercados ignoraron parte de la venta de materias primas y Europa entró con un tono mucho más positivo", dijo Steve Sosnick, analista jefe de mercados de Interactive Brokers.
* "El repunte se debió en parte a efectos del calendario: es habitual que entre capital fresco en los mercados el primer día de un nuevo mes".
* El índice de volatilidad del euro STOXX también cayó, unos 3 puntos.
* Las acciones bancarias lideraron las ganancias con un alza del 2%, y cotizaron en máximos desde 2008.
* Por su parte, el sector sanitario avanzó un 1,3%, con AstraZeneca subiendo un 3,2% después de que el gigante farmacéutico completó su traslado de la cotización en el Nasdaq a la Bolsa de Nueva York.
* Los recursos básicos lideraron las caídas sectoriales con un descenso de hasta el 2%, antes de dar un giro positivo y cerrar con ganancias del 0,8%. (Reportaje de Avinash P, Johann M Cherian y Ragini Mathur en Bangalore; edición en español de Javier López de Lérida)