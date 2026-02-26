Los beneficios de Indra en 2025 se disparan tras el aumento de la cartera de pedidos en defensa
26 feb (Reuters) - La empresa española de defensa y tecnología Indra presentó el miércoles unos resultados para 2025 mejores de lo esperado, impulsados por una cartera de pedidos que se ha más que duplicado y un sólido crecimiento en todas sus líneas de negocio.
Indra está aprovechando el aumento del gasto en defensa en Europa, en un momento en que el continente se apresura a reforzar sus capacidades militares ante las preocupaciones por la seguridad regional.
* El beneficio neto aumentó un 57% interanual, hasta alcanzar los 436 millones de euros.
* Los ingresos aumentaron un 13% en 2025 en comparación con 2024, con un crecimiento interanual de dos dígitos en defensa, tráfico aéreo y movilidad.
* La entrada de pedidos se disparó un 139%, en parte debido al aumento de la valoración de la participación en TESS Defense, lo que le dio un impulso puntual.
* Establece nuevos objetivos para 2026, superando su plan estratégico para 2024-26.
* La empresa espera más de 7.000 millones de euros en ingresos en moneda local, un beneficio neto de explotación superior a 700 millones de euros y más de 375 millones de euros en flujo de caja libre en 2026.
(Información de Gemma Guasch y Mireia Merino; edición de Matt Scuffham; edición en español de María Bayarri Cárdenas)