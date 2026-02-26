26 feb (Reuters) - La empresa española de defensa y tecnología Indra ‌presentó el ‌miércoles ⁠unos resultados para 2025 mejores de lo esperado, impulsados por una cartera ​de pedidos que ⁠se ⁠ha más que duplicado y un sólido ​crecimiento en todas sus líneas de negocio.

Indra ‌está aprovechando el aumento ​del gasto en ​defensa en Europa, en un momento en que el continente se apresura a reforzar sus capacidades militares ante las preocupaciones por la seguridad regional.

* El beneficio neto ​aumentó un 57% interanual, hasta alcanzar los 436 millones ⁠de euros.

* Los ingresos aumentaron un 13% en 2025 ‌en comparación con 2024, con un crecimiento interanual de dos dígitos en defensa, tráfico aéreo y movilidad.

* La entrada de pedidos se disparó un 139%, en parte debido al aumento de la valoración ‌de la participación en TESS Defense, lo que le dio ⁠un impulso puntual.

* Establece nuevos objetivos ‌para 2026, superando su plan estratégico ⁠para 2024-26.

* La empresa espera ⁠más de 7.000 millones de euros en ingresos en moneda local, un beneficio neto de explotación superior a 700 millones de euros y más ‌de 375 millones ​de euros en flujo de caja libre en 2026.

(Información de Gemma Guasch y Mireia Merino; edición de Matt Scuffham; edición ‌en español de María Bayarri Cárdenas)