Los beneficios de la industria china caen en octubre tras dos meses de fuerte crecimiento

PEKÍN, 27 nov (Reuters) -

Los beneficios de la industria china se contrajeron en octubre, tras un crecimiento de dos dígitos en los dos meses anteriores, según mostraron datos oficiales el jueves, en un contexto de demanda interna estancada y una caída de las exportaciones.

La caída podría alimentar las peticiones de más medidas de apoyo del Estado para fomentar el consumo interno y desligar a la potencia manufacturera de su dependencia de las exportaciones, ya que China se enfrenta a aranceles y crecientes barreras comerciales.

Los beneficios de las empresas industriales chinas cayeron un 5,5% interanual en octubre, según datos de la Oficina Nacional de Estadística, tras aumentar un 21,6% en septiembre y un 20,4% en agosto. La cifra fue más débil de lo previsto, según Lynn Song, economista jefe de ING para la Gran China, quien afirmó que los beneficios de la minería siguieron lastrando los beneficios generales de las empresas. El cambio de tendencia en octubre se debió a factores como el mayor efecto base del año pasado, según Yu Weining, estadístico de la Oficina Nacional de Estadística.

Entre los sectores con una notable tendencia a la baja se encuentran la minería y las actividades auxiliares, cuyos beneficios en lo que va de año cayeron un 14,8% interanual tras un aumento del 7,4% en los nueve primeros meses, según mostraron los datos de la agencia estadística. (Reporte de Qiaoyi Li, Yukun Zhang y Ryan Woo; edición de Tom Hogue y Jacqueline Wong; editado en español por Tomás Cobos)