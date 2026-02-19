Los beneficios de las empresas europeas en el cuarto trimestre caerían un 0,6%, según LSEG
19 feb (Reuters) -
Las perspectivas para la salud de las empresas europeas han mejorado, mostraron el miércoles las más recientes previsiones de LSEG I/B/E/S, en un momento en que la actual temporada de resultados está arrojando un descenso de los resultados menor de lo esperado.
Se espera que las empresas europeas registren una caída media del 0,6% en los beneficios del cuarto trimestre de 2025, según los datos de LSEG, lo que supone una mejora con respecto al descenso del 1,1% que esperaban los analistas hace una semana. (Información de Javi West Larrañaga; edición de Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)