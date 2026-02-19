Los beneficios de las empresas europeas en el cuarto trimestre caerían un 0,6%, según LSEG

19 feb (Reuters) -

Las perspectivas para ‌la salud ‌de ⁠las empresas europeas han mejorado, ​mostraron ⁠el miércoles ⁠las más recientes ​previsiones de LSEG I/B/E/S, ‌en un ​momento en ​que la actual temporada de resultados está arrojando un descenso de los ​resultados menor de lo ⁠esperado.

Se espera que las ‌empresas europeas registren una caída media del 0,6% en los beneficios del cuarto trimestre ‌de 2025, según los datos de ⁠LSEG, lo que ‌supone una ⁠mejora con ⁠respecto al descenso del 1,1% que esperaban los analistas hace una semana. (Información ‌de ​Javi West Larrañaga; edición de Emelia Sithole-Matarise; editado en español ‌por Benjamín Mejías Valencia)