Los beneficios de los bancos regionales de EE.UU. pondrán a prueba a los inversores

Por Manya Saini

20 oct (Reuters) -

Tras una semana turbulenta en la que algunos bancos regionales de Estados Unidos señalaron problemas de préstamos dudosos y fraudes, los inversores esperan ahora más resultados de las entidades crediticias para comprobar si hay indicios de una tensión más generalizada en todo el sector.

Desde la crisis bancaria de 2023, los inversores tienen poca paciencia para la incertidumbre, según analistas. Incluso los problemas aislados de préstamos o fraudes desencadenan ahora ventas generalizadas, en un momento en que los operadores se apresuran a reducir su exposición.

"Años de crédito fácil y poca transparencia han dejado a los inversores inseguros acerca de dónde se encuentran realmente los riesgos, incluso pequeñas sorpresas negativas pueden desencadenar una revalorización exagerada", Tim Hynes, jefe global de Investigación de Crédito de Debtwire. El KBW Regional Banking Index ha caído un 6,1%, por detrás del KBW Bank Index, que sigue a los bancos de gran capitalización y ha subido un 13,5%.

La semana pasada, las acciones de los bancos oscilan bruscamente después de que Zions Bancorporation

revelara pérdidas vinculadas a dos préstamos y Western Alliance iniciara una demanda alegando fraude por parte de Cantor Group V, LLC. Cantor ha negado las acusaciones.

Zions tiene previsto presentar sus resultados del tercer trimestre el lunes tras el cierre del mercado. Las acciones del prestamista, que han perdido un 12% de su valor en lo que va de mes, subían un 1,9% antes de la apertura del mercado. El SPDR S&P Regional Banking ETF avanzaba en el momento de elaboración de este artículo un 0,7%, antes de la apertura. HBT Financial presentó resultados con unos activos improductivos de US$8,6 millones, o el 0,17% de los activos totales, frente a los US$6,5 millones, o el 0,13%, del trimestre anterior.

Sus acciones avanzaban un 4% antes de la apertura, tras acordar la fusión con CNB Bank en una operación valorada en US$170,2 millones. Por su parte, Jefferies subía un 1,9% antes de la apertura del mercado. El banco se vio envuelto en el colapso de First Brands, aunque sus directivos han afirmado que el banco de inversión fue "defraudado" y que las pérdidas son absorbibles.

Entre los prestamistas regionales, Washington Trust Bancorp

también presentará resultados. El banco había revelado anteriormente que su beneficio del tercer trimestre se vería afectado por pérdidas de US$11,3 millones por préstamos.

(Información de Manya Saini en Bengaluru; información adicional de Joel Jose; edición de Arun Koyyur; edición en español de Paula Villalba)