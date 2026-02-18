Los beneficios de Puig se disparan ante la demanda de maquillaje y cuidado de la piel

Por Mireia Merino y Marta Serafinko

GDANSK, 18 feb (Reuters) - La empresa española de cosméticos Puig anunció el miércoles que su beneficio neto aumentó un 12% hasta alcanzar los 594 millones de euros (US$ 703 millones) el año pasado, ya que la fuerte demanda de maquillaje y cuidado de la piel, el aumento de los beneficios en parte a la ausencia de los costes relacionados con la salida a bolsa contabilizados en 2024, cuando su beneficio neto se situó en 531 millones de euros.

Las fluctuaciones monetarias tuvieron un impacto negativo del 2,6% el año pasado.

Las ventas a tipo de cambio constante aumentaron un 7,8% hasta alcanzar los 5040 millones de euros, ya que la demanda del segmento de fragancias se moderó, aunque los resultados se mantuvieron dentro del rango previsto para el año, gracias a la demanda de maquillaje y cuidado de la piel.

Las fragancias y la moda, que representan alrededor del 73% de las ventas, aumentaron un 3,8%, mientras que el maquillaje creció un 10,7% y el cuidado de la piel un 7,3%.

La empresa con sede en Barcelona tiene previsto pagar un dividendo de 0,42 euros por acción para 2025, manteniendo su política de repartir alrededor del 40% del beneficio neto declarado.

La empresa espera que los márgenes anuales se mantengan estables en 2026 a pesar del aumento de los costes y se muestra confiada en que los ingresos comparables seguirán creciendo a un ritmo superior al del mercado general de la cosmética de alta gama.

(1 dólar = 0,8445 euros) (Reporte de Mireia Merino y Marta Serafinko en Gdansk, edición de Matt Scuffham; editado en español por Tomás Cobos y María Bayarri Cárdenas)