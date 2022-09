Los biden reciben a elton john en una velada en el jardín sur de la casa blanca

Por Jeff Mason

WASHINGTON, 23 sep (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la primera dama, Jill Biden, y unos miles de admiradores se estremecerán con la actuación del ícono musical Elton John en la Casa Blanca el viernes.

El cantante británico actuará desde el Jardín Sur en un elaborado escenario montado específicamente para él y su equipo.

"El presidente y la primera dama celebrarán las enormes contribuciones que Sir Elton ha hecho a lo largo de su vida como artista y activista", dijo la portavoz Karine Jean-Pierre a periodistas antes del concierto.

Agregó que el público incluiría unos 2.000 admiradores, entre ellos profesores, trabajadores de primera línea, enfermeras, defensores de la salud mental, estudiantes y defensores del colectivo LGBTQ+.

La actuación está pagada por A&E Networks y The History Channel, que forma parte de A&E, y se emitirá en una fecha posterior. A&E Networks es una empresa conjunta de Disney-ABC Television Group y Hearst.

La actuación se titula "Una noche en la que la esperanza y la historia riman", extraída de un poema del escritor irlandés Seamus Heaney. Biden cita regularmente a Heaney y es un aficionado a los dichos y la poesía irlandesa.

Biden tiene una relación especial con la música de John. Escribió en sus memorias de 2017 "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose" sobre cómo cantaba "Crocodile Rock" a su hijo Beau cuando era niño y de nuevo como adulto cuando Beau se estaba muriendo de cáncer. (Reporte de Jeff Mason; reporte adicional de Trevor Hunnicutt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)