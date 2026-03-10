Los billetes de tren entre China y Corea del Norte se agotan tras la reanudación del servicio

Pekín, 10 mar (Reuters) - Los billetes para el primer tren de pasajeros en 6 años entre Pekín y la capital norcoreana, Pionyang, se agotaron antes de su salida el 12 de marzo, dijo el martes un testigo de Reuters, tras reanudarse el servicio semanal después de haber estado suspendido desde la pandemia del COVID-19.

Los billetes, disponibles sólo para viajeros con visados de negocios, se vendieron a empresarios, cargos gubernamentales y periodistas.

El tren circulará una vez a la semana y el servicio está previsto para el 18 de marzo, según el testigo, y aún quedan billetes disponibles para ese día.