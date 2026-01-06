Los Bills tendrán un camino complicado fuera de casa en la postemporada

ORCHARD PARK, Nueva York, EE.UU. (AP) — Josh Allen obtuvo el descanso que tanto necesitaba mientras extendía su racha de inicios como titular a 135 juegos consecutivos al recibir el balón en la jugada inicial. James Cook consiguió el título por tierra de la NFL, convirtiéndose en el primer jugador de Buffalo en lograrlo desde O.J. Simpson en 1976.

Fue una despedida adecuada, jugando el domingo el que podría ser el último partido del Estadio Highmark después de 53 años antes de mudarse a su nuevo estadio al otro lado de la calle la próxima temporada.

Ahora viene la parte difícil: los playoffs.

Los Bills deben dejar atrás cualquier sentimiento cálido que sintieron al ser serenados por los fanáticos al salir del campo tras propinarle una paliza 35-8 a los Jets, pues ahora el sexto sembrado Buffalo (12-5) viajará para enfrentar el domingo al campeón del Sur de la Conferencia Americana, Jacksonville (13-4), en la ronda de comodines.

Esta será la primera vez que Allen y los Bills inician la postemporada fuera de casa. Allen estaba en su segunda temporada en la NFL y debutó en los playoffs con una derrota 22-19 en tiempo extra ante Houston.

Aunque mucho ha cambiado desde entonces para un jugador y un equipo que ganaría cinco títulos consecutivos de la AFC Este, sigue habiendo dudas.

A pesar de todas las hazañas notables de Allen, el actual Jugador Más Valioso de la NFL todavía carece de una marca importante en su carrera: una aparición en el Super Bowl.

Lo mismo ocurre con el entrenador Sean McDermott.

En su novena temporada al mando, McDermott merece mucho crédito por transformar la franquicia en un contendiente perenne. Después de pasar 17 temporadas sin una aparición en los playoffs, Buffalo finalmente rompió esa racha en el primer año de McDermott, terminando con una derrota de 10-3 en la ronda de comodines de 2017 en Jacksonville.

Y sin embargo, McDermott lleva el estigma de un entrenador que solo puede llevar a su equipo hasta cierto punto, una crítica que su mentor Andy Reid enfrentó en Filadelfia antes de finalmente ganar tres veces con Kansas City el Super Bowl.

Este año los Bills tienen a favor que la AFC no incluirá a Kansas City, que ha eliminado a Buffalo en cuatro de los cinco playoffs anteriores. Joe Burrow y los Bengals, que eliminaron a los Bills hace tres años, también están fuera.

Buffalo se ha mantenido firme al ir 3-3 contra los equipos de playoffs de este año, perdiendo esos tres juegos por un total de ocho puntos, incluida una derrota por 23-19 en Houston en noviembre.

Pero los Bills han tenido problemas fuera de casa, con marca de 0-4 en los playoffs bajo McDermott. Incluyendo dos apariciones en el Super Bowl, Buffalo ha perdido sus últimos nueve duelos fuera, desde una victoria 29-10 en Miami en el Juego de Campeonato de la AFC de 1992.

Más desalentador es la perspectiva de tener que ganar tres juegos de playoffs consecutivos de gira para llegar al Super Bowl. Solo cinco equipos lo han hecho, comenzando con Nueva Inglaterra en 1985 y terminando con Tampa Bay en 2020.

La única esperanza de Buffalo de jugar un juego más en casa sería si los séptimos sembrados Chargers de Los Ángeles llegan al juego de campeonato de la AFC.

McDermott no necesita que le recuerden lo que está en juego; anteriormente abordó las deficiencias del equipo en los playoffs en agosto.

"Nos enorgullece mucho lo que hemos hecho aquí. Y nadie tiene más impulso interno y expectativas internas que yo o nosotros. Y muy confiado en quiénes somos", dijo McDermott. "Hay una cosa que queda. Sabemos lo que es. Pero no puedes llegar allí mañana".

Qué funciona

Un ataque terrestre liderado por James Cook en el que el jugador de cuarto año lideró la NFL con 1621 yardas. Las 2713 yardas por tierra de Buffalo esta temporada son la tercera mayor cantidad en la historia del equipo, y la mejor desde las 2974 en 1975.

Necesita ayuda

Una defensa contra la carrera inestable. Aunque Buffalo limitó a sus dos últimos oponentes a un total de 151 yardas por tierra, el equipo aún permitió 2315 yardas en total, la mayor cantidad desde 2012. Los 24 touchdowns por tierra anotados contra Buffalo son la segunda mayor cantidad en la historia del equipo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes