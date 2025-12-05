Los boicots pueden afectar al presupuesto de Eurovisión, pero no al "espectáculo", según ORF

VIENA, 5 dic (Reuters) - El boicot de cuatro países al Festival de la Canción de Eurovisión por la participación de Israel podría reducir el presupuesto de la edición del próximo año en Viena, pero el espectáculo no será peor por ello, dijo el viernes la emisora anfitriona austriaca, ORF. En una reunión celebrada el jueves, los organismos de radiodifusión nacionales que integran la Unión Europea de Radiodifusión (UER) autorizaron a Israel a participar en el próximo certamen de mayo. Esto provocó que España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia anunciaran que se retiraban por la guerra de Gaza, sumiendo el concurso en una de las mayores disputas de la historia.

Austria fue uno de los países que se pronunció más firmemente a favor de Israel y el director general de ORF, Roland Weissmann, visitó Israel en vísperas de la reunión del jueves para mostrar su apoyo.

"El espectáculo no se verá afectado en modo alguno", dijo Weissmann a la radio ORF, añadiendo que los que se retiren aún tienen hasta mediados de diciembre para cambiar de opinión.

España es uno de los cinco países cuyos organismos de radiodifusión realizan la mayor contribución financiera a la organización del concurso, según la página web del certamen.

Irlanda también es un país importante en Eurovisión, ya que ha ganado el certamen en siete ocasiones, empatada con Suecia.

"En general, por supuesto que sería una carga financiera si varios países no participaran, pero ya lo habíamos tenido en cuenta (...) y esto afecta principalmente a la UER, que ya lo ha tenido en cuenta en su presupuesto", dijo Weissmann. "No veo que esto sea un problema en Viena e incluso si hay un poco menos podremos compensarlo." (Información de François Murphy; edición de Dave Graham; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)