Los bombardeos israelíes provocaron 72 muertos en Líbano desde el lunes, según ministerio

Los bombardeos israelíes en Líbano han matado a 72 personas y obligado a 83.000 a dejar sus hogares desde el lunes, cuando se reanudaron los combates entre Israel y Hezbolá, anunciaron las autoridades libanesas este miércoles.

En un comunicado, el Ministerio de Salud libanés indicó que "el balance de la agresión israelí desde el lunes al amanecer (...) ha subido a 72 mártires y 437 heridos". Por su parte, el Ministerio de Asuntos Sociales informó que 83.847 personas desplazadas fueron alojadas en refugios oficiales.

Israel está llevando a cabo bombardeos en varias áreas de Líbano, después de que el grupo proiraní Hezbolá lanzara cohetes y drones hacia su territorio el lunes, en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel que mató al guía supremo iraní Alí Jamenei.

