Los bomberos atienden unas 60 incidencias por lluvia y viento en Málaga capital

MÁLAGA, 28 Dic. 2025 (Europa Press) - El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ha atendido desde las 10.00 horas de este pasado sábado y las 00.31 horas de este domingo unas 60 incidencias por lluvia y viento en la ciudad. En concreto, según han indicado desde el Ayuntamiento, la mayoría de las incidencias están relacionadas con la caída de árboles, ramas y elementos en peligro de desprendimiento de fachadas. Por otro lado, el Ayuntamiento ha indicado que, con la finalización del aviso rojo por lluvias, desde las 04.00 horas el plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga se encuentra en fase de Preemergencia —situación operativa 0—. El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado ya un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Asimismo, según han indicado desde el 112, durante la madrugada y primeras de este domingo han sido 43 los casos atendidos de los que una treintena se ha gestionado en Málaga. Este domingo, las zonas de las comarcas de Sol y Guadalhorce permanecen en aviso amarillo por lluvias desde las 03.59 horas, tras la finalización del aviso rojo activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).