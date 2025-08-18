Los bonos de la eurozona apenas varían antes de las reuniones sobre Ucrania y en Jackson Hole

Por Samuel Indyk

LONDRES, 18 ago (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos de la zona euro se mantenían sin cambios el lunes después de subir la semana pasada, mientras los inversores reducían las apuestas de un gran recorte de tipos de la Reserva Federal, con la vista puesta ahora en Washington, donde el ucraniano Volodímir Zelenski y los líderes europeos con Donald Trump.

En la reunión del lunes se debatirán los pasos a seguir tras la reunión de la semana pasada del presidente estadounidense con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque las propuestas concretas siguen siendo vagas.

Los analistas han dicho que un acuerdo para poner fin a la guerra podría apoyar el apetito de riesgo y pesar sobre los bonos de deuda pública alemana, considerados refugio seguro.

El rendimiento del Bund alemán a 10 años

, la referencia de la zona euro, apenas varió hasta el 2,779%. El rendimiento alemán a dos años, sensible a los cambios en las expectativas de tipos de interés, subía 1 punto básico, hasta el 1,979%. El rendimiento de los bonos se mueve de forma inversa a los precios.

El otro gran foco de atención esta semana será el Simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, en el que intervendrá el presidente, Jerome Powell.

Los mercados redujeron sus apuestas a un recorte de los tipos de interés estadounidenses de 50 puntos básicos el mes que viene, después de que los datos de inflación mostraran indicios de presiones subyacentes sobre los precios.

Los mercados valoran en torno a un 85% la probabilidad de que la Fed recorte los tipos 25 puntos básicos el mes que viene. Antes de los datos de inflación de la semana pasada, los inversores habían descontado totalmente ese recorte, así como una ligera probabilidad de una reducción de 50 puntos básicos.

Las expectativas de tipos de interés del Banco Central Europeo siguen ancladas después de que los responsables de política monetaria decidieran mantener sin cambios el tipo de depósito en la reunión de julio. Los mercados prevén una relajación de 11 puntos básicos de aquí a finales de año, lo que supone un 45% de probabilidades de una nueva bajada de tipos.

"Los vientos en contra siguen a varias señales de debilidad de la demanda recientemente, y los inversores se preparan ahora para la nueva oferta de esta semana de Alemania", dijo Frederik Romedahl, analista jefe de Danske Bank.

Alemania venderá dos bonos a 30 años esta semana, en un momento en que el volumen de las subastas se recupera tras registrar la semana pasada su volumen semanal más bajo del año. (Información de Samuel Indyk; edición de Kirsten Donovan; edición en español de Jorge Ollero Castela)