Los bonos de la eurozona apenas varían, pero persiste el nerviosismo fiscal en el largo plazo

3 sep (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos a largo plazo de la zona euro se mantenían sin grandes cambios el miércoles, aunque cerca de máximos de varios años, mientras los inversores seguían preocupados por la sostenibilidad de los niveles de deuda pública al comienzo de un mes de fuerte oferta estacional de deuda. El rendimiento de la deuda alemana a 30 años apenas variaba, en el 3,413%, cerca de su nivel más alto en 14 años, alcanzado el martes. Los rendimientos de otros bonos del continente a largo plazo, como los de Francia e Italia, imitaban los movimientos moderados de sus homólogos alemanes y bajaban ligeramente hasta el 4,49% y el 4,66%, respectivamente.

El rendimiento alemán a 10 años, referencia de los bonos de la zona euro, se mantenía estable en el 2,78%. La deuda pública francesa reaccionaba con moderación a las declaraciones del ministro de Finanzas, Éric Lombard, en las que afirmaba que el Gobierno tendría que ceder en sus planes de recorte del déficit presupuestario si el primer ministro, François Bayrou, se quedaba sin apoyos en la moción de confianza el 8 de septiembre.

Los rendimientos de los bonos a largo plazo de la zona euro habían subido el martes y habían ampliado su subida de agosto, en un momento en que los inversores se preparaban para una fuerte oferta de bonos en septiembre y octubre por parte de Alemania, Japón, EEUU y otros países.

Société Générale espera más de 100.000 millones de euros (US$117.000 millones) en emisiones de bonos europeos en septiembre y octubre. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años subía unos 6 puntos básicos en la sesión anterior y se situaba justo por debajo del 5%. El nerviosismo se extendía a Asia el miércoles e impulsaba el rendimiento de la deuda pública japonesa (JGB) a 30 años hasta un récord del 3,292%. (Información de Jaspreet Kalra; edición de Andrew Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)