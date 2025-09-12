Los bonos de la eurozona difieren de los de EE.UU. tras las divergencias entre la Fed y el BCE

MUMBÁI, 12 sep (Reuters) -

Los rendimientos de la deuda pública europea se encaminaban a terminar la semana estables, divergiendo de sus homólogos estadounidenses tras las diferentes perspectivas de sus respectivos bancos centrales, mientras que la atención de los inversores se centraba también en la revisión de la calificación crediticia de Francia prevista para después del cierre.

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años, la referencia de la eurozona, se situaba en el momento de elaboración de este artículo en el 2,64%, con pocos cambios en el día y en la semana, mientras que el rendimiento a 2 años subía hasta el 2%, 8 puntos básicos más en la semana.

Gran parte del avance del rendimiento alemán a 2 años se produjo el jueves, después de que el Banco Central Europeo mantuviera los tipos de interés sin cambios el jueves, tal y como se esperaba, y no ofreciera pistas sobre su próximo movimiento.

JPMorgan espera ahora que el BCE baje los tipos de interés una vez más este año, en diciembre, frente a la previsión anterior de un recorte en octubre.

Los rendimientos de otros bonos regionales, como los de Francia e Italia, cotizaban en línea con los de Alemania.

Mientras tanto, los mercados monetarios prevén un recorte de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal estadounidense la semana que viene. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años se situaba en el 4,03%, tras caer el jueves a su nivel más bajo desde abril, y se encaminaba a terminar la semana con una caída de 5 puntos básicos. Por otra parte, la atención se centra también en la revisión de la calificación de la deuda soberana de Francia por parte de Fitch, prevista para después de las horas de mercado europeas. Una rebaja situaría la calificación de Francia en A+, siete escalones por encima del territorio basura y la más baja de sus homólogos. El diferencial entre los rendimientos de los bonos franceses y alemanes a 10 años se situaba en el momento de elaboración de este artículo en 77 puntos básicos, por debajo del máximo de seis meses de esta semana de 83,38 puntos básicos. (Información de Jaspreet Kalra; edición de Amanda Cooper y William Maclean; edición en español de Paula Villalba)