LA NACION

Los bonos de la eurozona luchan por orientarse antes de Jackson Hole

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Los bonos de la eurozona luchan por orientarse antes de Jackson Hole
Los bonos de la eurozona luchan por orientarse antes de Jackson Hole

LONDRES, 19 ago (Reuters) -

Los bonos gubernamentales de la eurozona se mantenían a la espera el martes, mientras los operadores se centraban en un simposio de banqueros centrales mundiales más adelante en la semana y después de las conversaciones en Washington sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el lunes a Fox News que la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros socios europeos y de la OTAN había sido muy fructífera.

En una publicación en las redes sociales a última hora del lunes, Trump dijo que había llamado al presidente ruso, Vladimir Putin, y comenzado a organizar una reunión entre Putin y Zelenski, a la que seguiría una cumbre trilateral entre los tres presidentes.

Los analistas han dicho que el fin de la guerra podría apoyar el apetito por el riesgo y pesar sobre los bonos gubernamentales de refugio seguro. El rendimiento del bono alemán a 10 años, El rendimiento alemán a dos años,

Las expectativas sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo siguen bien ancladas a corto plazo y los mercados esperan que el banco central mantenga sin cambios los tipos en septiembre.

En cuanto a la Reserva Federal, la probabilidad de una bajada de tipos de un cuarto de punto en la reunión del 16-17 de septiembre se sitúa en torno al 85%, con pocos cambios respecto a la víspera. Desde diciembre, el tipo de interés oficial de la Reserva Federal se sitúa entre el 4,25% y el 4,50%.

Los inversores estaban pendientes del simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, en el que el presidente Jerome Powell intervendrá el viernes. El rendimiento de los bonos italianos a 10 años seguía sin cambios, en el 3,5949%, con lo que el diferencial entre los rendimientos italianos y alemanes a 10 años se mantenía sin cambios, en 82 puntos básicos (pb). (Información de Samuel Indyk; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)

LA NACION
Más leídas
  1. Laplace: la emoción que lo invade al recordar a la vedette, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans
    1

    Víctor Laplace: la emoción que lo invade al recordar a Nélida Lobato, la felicidad que le dan sus nietos y los regalos de las fans

  2. Homo Argentum superó los 400.000 espectadores y se convirtió en la película argentina más vista del año
    2

    Homo Argentum superó los 400.000 espectadores y se convirtió en la película argentina más vista del año

  3. Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas
    3

    Subastan más de 50 autos desde $3,2 millones entre clásicos y unidades casi nuevas

  4. Cómo vaciar la papelera de WhatsApp en el teléfono
    4

    Así podés vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono

Cargando banners ...