Los bonos de la eurozona luchan por orientarse antes de Jackson Hole

LONDRES, 19 ago (Reuters) -

Los bonos gubernamentales de la eurozona se mantenían a la espera el martes, mientras los operadores se centraban en un simposio de banqueros centrales mundiales más adelante en la semana y después de las conversaciones en Washington sobre el fin de la guerra de Rusia en Ucrania.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo el lunes a Fox News que la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros socios europeos y de la OTAN había sido muy fructífera.

En una publicación en las redes sociales a última hora del lunes, Trump dijo que había llamado al presidente ruso, Vladimir Putin, y comenzado a organizar una reunión entre Putin y Zelenski, a la que seguiría una cumbre trilateral entre los tres presidentes.

Los analistas han dicho que el fin de la guerra podría apoyar el apetito por el riesgo y pesar sobre los bonos gubernamentales de refugio seguro. El rendimiento del bono alemán a 10 años, El rendimiento alemán a dos años,

Las expectativas sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo siguen bien ancladas a corto plazo y los mercados esperan que el banco central mantenga sin cambios los tipos en septiembre.

En cuanto a la Reserva Federal, la probabilidad de una bajada de tipos de un cuarto de punto en la reunión del 16-17 de septiembre se sitúa en torno al 85%, con pocos cambios respecto a la víspera. Desde diciembre, el tipo de interés oficial de la Reserva Federal se sitúa entre el 4,25% y el 4,50%.

Los inversores estaban pendientes del simposio de Jackson Hole de la Reserva Federal, en el que el presidente Jerome Powell intervendrá el viernes. El rendimiento de los bonos italianos a 10 años seguía sin cambios, en el 3,5949%, con lo que el diferencial entre los rendimientos italianos y alemanes a 10 años se mantenía sin cambios, en 82 puntos básicos (pb). (Información de Samuel Indyk; edición de Hugh Lawson; edición en español de Paula Villalba)