Los bonos en EE. UU. suben por el temor a una burbuja en las bolsas

Por Davide Barbuscia y Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 4 nov (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense subieron el martes por la demanda para refugio de los inversores, debido a la preocupación por las exageradas valoraciones de las acciones y los bonos corporativos, lo que podría desembocar en una corrección.

* El repunte de las acciones del sector tecnológico perdió impulso el martes, después de que importantes ejecutivos de Wall Street, incluidos los presidentes ejecutivos de Morgan Stanley y Goldman Sachs, advirtieron de que los mercados de renta variable podrían encaminarse hacia una caída.

* El calendario económico estuvo vacío debido al cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, que el martes entró en su trigesimoquinto día, igualando un récord establecido durante el primer mandato del presidente Donald Trump como el más largo de la historia.

* Esto dejó al mercado de bonos sin dirección, salvo por la demanda de refugio espoleada por el temor a una burbuja bursátil en las acciones.

* "Definitivamente hay un tono de aversión al riesgo con muchas acciones de IA a la baja, y por lo tanto un poco de vuelo a la calidad con respecto a los bonos del Tesoro", dijo Greg Faranello, jefe de estrategia de tasas de Estados Unidos en AmeriVet Securities en Nueva York.

* "Las tasas están un poco más bajas, los bonos del Tesoro están más firmes, pero todavía estamos lejos de los mínimos de rendimiento que hemos visto en las últimas dos o tres semanas".

* El rendimiento de referencia a 10 años se situó en 4,089%, unos dos puntos básicos menos que el día anterior, mientras que el rendimiento a dos años se situó en el 3,58%, con un retroceso de 1,8 puntos.

* Más lejos en la curva, el rendimiento a 30 años bajó 2,1 puntos básicos, al 4,669%. (Reporte de Davide Barbuscia Edición en español de Javier López de Lérida)