Los bonos en EEUU se debilitan ante la incertidumbre sobre el panorama de tasas

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 13 nov (Reuters) - Los bonos del Tesoro de Estados Unidos caían el jueves, por menores expectativas de recortes de tasas de interés en medio de la persistente incertidumbre sobre las perspectivas de inflación y las divisiones entre las autoridades de la Reserva Federal sobre la trayectoria de la economía y la política monetaria.

* La reapertura del Gobierno estadounidense, tras un cierre sin precedentes de 43 días, alivió parte de la incertidumbre que había lastrado el clima económico. La resolución elimina una fuente clave de interrupción, aunque el mercado de bonos se mantenía centrado en los retos fiscales y monetarios más amplios que se avecinan.

* El rendimiento de las notas referenciales a 10 años subía 2,3 puntos básicos, al 4,101%, y el de los papeles a 30 años mejoraba 2,4 puntos básicos, al 4,686%.

* En el extremo más corto de la curva, el retorno de la deuda a dos años, que refleja las expectativas de tasas, avanzaba 2,3 puntos básicos, al 3,589%.

* "La inflación ha sido persistente y hemos tenido algunos comentarios interesantes de (el secretario del Tesoro, Scott) Bessent dando marcha atrás en algunos aranceles alimentarios. Creo que es, francamente, un reconocimiento de que se han equivocado con los aranceles", dijo George Cipolloni, de Penn Mutual Asset Management en Filadelfia.

* Bessent dijo el miércoles que los estadounidenses verían "anuncios sustanciales" en los próximos días destinados a bajar los precios de productos como el café, los plátanos y otros artículos que no se cultivan en Estados Unidos.

* "Estamos viendo debilidad en el mercado laboral: eso está claro, pero no estamos recibiendo suficiente alivio en el lado de la inflación. Así que la Fed está atascada. Me sorprendería que no recortaran al menos una vez más 25 puntos básicos (...) pero al fin y al cabo, el gran problema es la falta de resolución sobre la inflación y los costes", añadió Cipolloni.

* El Tesoro subastará más tarde en el día US$25.000 millones en bonos a 30 años, y las expectativas son dispares. Los analistas de BMO indicaron que ventas similares durante el año tuvieron un rendimiento inferior, lo que significa que el precio fue más alto de lo esperado en alrededor de 1,3 puntos básicos.

(Editado en español por Carlos Serrano)