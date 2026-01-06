Los bonos internacionales de Venezuela amplían su repunte tras la captura de Maduro

LONDRES, 6 ene (Reuters) -

Los bonos soberanos internacionales de Venezuela ganaban más de 2 centavos el martes, extendiendo un repunte desde la sesión anterior alimentado por el optimismo de los inversores tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante el fin de semana.

El bono en default de 2019 anotaba algunas de las mayores ganancias, sumando 2,3 centavos para ofertar a 35,5 centavos por dólar, según los datos de Tradeweb.

Algunos de los bonos subieron cerca de 10 centavos el lunes. (Información de Karin Strohecker; edición de Libby George; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)