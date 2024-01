Un trabajo de la Universidad de California (Estados Unidos) ha mejorado la información respecto a la antigüedad de los bosques de algas del Pacífico con resultados sorprendentes. Hasta el momento, se pensaba que los bosques submarinos de algas que bordean la costa del Pacífico, que sustentan un ecosistema variado habían evolucionado junto con las algas durante los últimos 14 millones de años.

Sin embargo, este nuevo trabajo muestra que las algas marinas florecieron en la costa noroeste hace más de 32 millones de años, mucho antes de la aparición de los grupos modernos de mamíferos marinos, erizos de mar, aves y bivalvos que hoy habitan en los bosques. Estos hallazgos se recogen en revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Los datos provienen de fósiles recientemente descubiertos de la base de las algas marinas, la parte en forma de raíz de las algas que las ancla a las rocas o a las rocas. El estípite, o tallo, se fija a la sujeción y sostiene las palas, que normalmente flotan en el agua gracias a vejigas de aire.

El investigador Steffen Kiel, fechó estos anclajes fosilizados, que todavía agarran almejas y envuelven percebes y caracoles, en hace 32,1 millones de años, en medio de la Era Cenozoica, que se extiende desde hace 66 millones de años hasta el presente.

El fósil de alga marina más antiguo conocido hasta ahora, que consta de una vejiga de aire y una cuchilla similar a la del alga marina actual, data de hace 14 millones de años y se encuentra en la colección del Museo de Paleontología de la Universidad de California.

"Nuestras reservas proporcionan buena evidencia de que las algas marinas son la fuente de alimento de un enigmático grupo de mamíferos marinos, la desmostylia", apunta Kiel, autor principal del artículo y curador principal del Museo Sueco de Historia Natural en Estocolmo.

"Este es el único orden de mamíferos del Cenozoico que realmente se extinguió durante el Cenozoico. Durante mucho tiempo se había sugerido que las algas marinas eran una fuente de alimento para estos mamíferos marinos del tamaño de un hipopótamo, pero faltaba evidencia real. Nuestros puntos de referencia indican que las algas marinas son un candidato probable", añade.

Estos primeros bosques de algas probablemente no eran tan complejos como los bosques que evolucionaron hace unos 14 millones de años. Los fósiles del Cenozoico tardío a lo largo de la costa del Pacífico indican una abundancia de bivalvos (almejas, ostras y mejillones), aves y mamíferos marinos, incluidos sirenios relacionados con los manatíes y predecesores extintos de la nutria marina con forma de oso, llamados Kolponomos.

Tal diversidad no se encuentra en el registro fósil de hace 32 millones de años. "Otra implicación es que el registro fósil ha demostrado, una vez más, que la evolución de la vida (en este caso, de los bosques de algas marinas) fue más compleja de lo estimado a partir de datos biológicos únicamente", informa Kiel.

"El registro fósil muestra que numerosos animales aparecieron y desaparecieron de los bosques de algas durante los últimos 32 millones de años, y que los ecosistemas de bosques de algas que conocemos hoy sólo han evolucionado durante los últimos millones de años", agrega.

Los investigadores planean realizar más estudios de los fósiles para ver qué revelan sobre la evolución del ecosistema de algas marinas en el Pacífico Norte y cómo se relaciona con los cambios en el sistema climático oceánico.