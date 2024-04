Los bots ocupan casi la mitad del tráfico total de Internet en el mundo

MEUDON, Francia--(BUSINESS WIRE)--abr. 16, 2024--

Thales, líder en ciberseguridad en la protección de aplicaciones, API y datos críticos, en cualquier lugar y a escala, anunció hoy el lanzamiento del informeImperva Bad Bot de 2024, un análisis a escala mundial del tráfico de bots automatizados en Internet. En 2023, casi la mitad (49,6 %) de todo el tráfico de Internet provino de bots, un aumento del 2 % con respecto al año anterior y el nivel más alto que Imperva ha informado desde que comenzó a monitorear el tráfico automatizado en 2013.

Por quinto año consecutivo, la proporción de tráfico web asociado con bots maliciosos aumentó al 32 % en 2023, frente al 30,2 % en 2022, mientras que el tráfico de usuarios humanos disminuyó al 50,4 %. El tráfico automatizado les cuesta a las organizaciones miles de millones (USD) anualmente debido a los ataques a sitios web, API y aplicaciones.

“Los bots son una de las amenazas más generalizadas e imperantes a las que se enfrenta cualquier industria”, afirmó Nanhi Singh, gerente general de Seguridad de Aplicaciones de Imperva, una empresa de Thales. “Desde el simple raspado web hasta la apropiación maliciosa de cuentas, el spam y la denegación de servicio, los bots impactan negativamente los resultados de una organización, ya que degradan los servicios en línea y requieren más inversión en infraestructura y atención al cliente. Las organizaciones deben abordar de manera proactiva la amenaza de los bots maliciosos a medida que los atacantes se centran más en los abusos relacionados con las API que pueden llevar a comprometer la cuenta o a la filtración de datos”.

Principales tendencias que identifica el Informe Imperva Bad Bot de 2024:

“Los bots automatizados pronto superarán la proporción del tráfico de Internet proveniente de humanos, y cambia la forma en que las organizaciones abordan la creación y protección de sus sitios web y aplicaciones”, continuó Singh. “A medida que se introduzcan más herramientas basadas en IA, los bots se volverán omnipresentes. Las organizaciones deben invertir en gestión de bots y herramientas de seguridad API para gestionar la amenaza del tráfico automatizado y malicioso”.

