Por Lisandra Paraguassu

BRASILIA, 10 nov (Reuters) - Un grupo de 34 brasileños, atrapados en Gaza desde el estallido de la guerra entre Israel y Hamás el mes pasado, vieron extinguirse de nuevo el viernes sus esperanzas de salir al cerrarse la frontera con Egipto, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores brasileño, Mauro Vieira.

La grave situación de los brasileños ha desempeñado un papel central en el creciente descontento de Brasil con la conducta de Israel en el conflicto, que comenzó con un ataque a Israel por milicianos palestinos de Hamás el 7 de octubre desde Gaza, al que Israel ha respondido con un bombardeo del enclave.

Altos cargos brasileños dicen que se les ha enfurecido la lentitud de la salida de los brasileños, con la idea de que Israel está ralentizando su liberación. El paso fronterizo de Rafah, a través del cual se ha transportado a los extranjeros y la ayuda, está controlado por Egipto.

Los 34 brasileños creían que saldrían el viernes, y viajaron desde su refugio en Gaza hasta la frontera, sólo para tener que regresar cuando supieron que no se abriría.

"Los brasileños estaban en la lista desde el miércoles, pero su salida no estaba confirmada porque no había apertura para personas de distintas nacionalidades", dijo Vieira a los periodistas en Brasilia. "La situación en Gaza no me permite decir, por el momento, cuándo partirán".

"A pesar de los numerosos esfuerzos de Israel y Brasil, Hamás ha impedido hoy la apertura del paso fronterizo de Rafah y ha impedido a los ciudadanos brasileños salir de la Franja de Gaza", publicó en X, antes Twitter, la embajada de Israel en Brasilia.

Estados Unidos dijo el jueves que Israel había acordado detener las operaciones militares en el norte de Gaza durante cuatro horas al día para permitir que la gente huyera por dos corredores humanitarios, pero no había señales de que los combates fueran a amainar.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que cualquier pausa sería dispersa, y no hubo confirmación oficial de un plan de pausas. (Reporte de Lisandra Paraguassu; Escrito pore Gabriel Stargardter; Editado en español por Aida Peláez-fernández)