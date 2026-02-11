Los brasileños Burgener y Teixeira, sin final olímpica en halfpipe

Los brasileños Pat Burgener y Augustinho Teixeira quedaron eliminados en la ronda clasificatoria del snowboard halfpipe de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, este miércoles en Livigno (norte de Italia).

Ninguno de los dos pudo entrar entre los doce mejores del total de 25 competidores que accedían a la final del viernes, en una ronda que lideró el australiano Scotty James, campeón mundial y vigente subcampeón olímpico, con una mejor puntuación de 94,00.

Burgener solo pudo llegar a 70,00, quedando en el decimocuarto puesto y Teixeira, con 56,50, finalizó decimonoveno.

Ambos sufrieron caídas en la segunda y última manga, por lo que su mejor intento fue el de la primera.

Nacido en Lausana (Suiza) hace 31 años y después de haber representado al país helvético en dos citas olímpicas, Burgener acudía a sus primeros Juegos con Brasil, país del que su madre tenía la nacionalidad.

En el pasado, cuando defendía los colores del país europeo, fue quinto en los Juegos de Pyeongchang 2018 y undécimo en los de Pekín 2022.

Brasil confiaba especialmente en él para destacar en el snowboard de estos Juegos Olímpicos.