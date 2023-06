Los británicos Reid y Hewitt privan en Roland Garros a De la Puente de su segundo 'grande' en dobles

El español Martín de la Puente, junto al argentino Gustavo Fernández, no pudo conseguir su segundo título de 'Grand Slam' en la modalidad de dobles de tenis en silla de ruedas tras caer en la final de este sábado de Roland Garros ante los británicos Gordon Reid y Alfie Hewett en un ajustado partido por 7-6(9), 7-5.

El vigués, que ganó el pasado verano el US Open junto al francés Nicolas Pfeizer, no pudo repetir esta alegría tras un duelo de dos horas y 20 minutos ante los primeros cabezas de serie, donde él y su pareja no aprovecharon un 'break' de ventaja y tres bolas de set en la 'muerte súbita' en el primer parcial.

En el segundo se mantuvo la igualdad, esta vez con protagonismo para los restos e intercambio de varios 'breaks'. Como en el primero, De la Puente y Fernández estuvieron 4-2 y servicio, pero sus rivales mostraron su experiencia para salvar la situación y llevarse finalmente el título.

Europa Press