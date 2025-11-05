Los Broncos buscan mantener su impulso ante los Raiders en crisis

DENVER (AP) — Los Raiders de Las Vegas y los Broncos de Denver se citan el jueves para dar inicio a la Semana 10 con un enfrentamiento de rivales de la Conferencia Oeste de la AFC que marchan en direcciones opuestas.

Los Raiders (2-6) acaban de traspasar a su principal receptor, Jakobi Meyers, a Jacksonville por selecciones de draft en la cuarta y sexta rondas, con un enfoque a soluciones para el futuro.

En cambio, los Broncos (7-2) han ganado seis partidos consecutivos y —por primera vez en una década— están en soledad en la cima de su división en noviembre. No hicieron ninguna transacción en la fecha límite de canjes, con la creencia de que ya tienen un equipo contendiente.

"Es genial", dijo Bo Nix, el quarterback de los Broncos, cuando la fecha límite transcurrió sin ningún movimiento del gerente general, George Paton. "Obviamente, si hay una necesidad, quieres cubrirla, pero sentimos que tenemos todas las piezas. A veces, cuando algo así sucede, sacude las cosas. Tenemos algo bueno en marcha, y solo queremos seguir montando esta ola y encontrando formas de ganar".

Los Broncos han ganado los cuatro partidos en los que iban perdiendo al entrar en el último cuarto, incluyendo la semana pasada en Houston, cuando remontaron contra la defensa más férrea de la liga para ganar por 18-15.

Siguen siendo decisivos en momentos críticos para compensar períodos de ineptitud ofensiva y problemas en equipos especiales. Durante su buena racha, han superado a sus oponentes 86-20 en el último cuarto.

Los Raiders arriesgaron y perdieron cuando intentaron una conversión de dos puntos para la victoria, pero se quedaron cortos y perdieron 30-29 ante Jacksonville la semana pasada, y ahora el mariscal de campo Geno Smith tampoco tiene a Meyers.

Aunque el tight end Brock Bowers es la principal opción de recepción de Las Vegas, Meyers era el receptor número uno. Ahora, el receptor de tercer año Tre Tucker parece que llenará el vacío, y está teniendo su mejor temporada con 32 recepciones para 427 yardas y cuatro touchdowns.

La salida de Meyers también es una oportunidad para el recién llegado Tyler Lockett, así como para los novatos Jack Bech y Dont’e Thornton Jr., cuyas contribuciones han sido limitadas hasta este momento.

"Es como si un jugador se lesionara, está fuera de un juego, entonces, ¿qué haces?" dijo el coordinador ofensivo Chip Kelly. “Es el siguiente en la fila. Así que Lockett, Bech, Dont’e y esos muchachos tendrán que dar un paso adelante”.

Los receptores de los Raiders tienen un respiro esta semana con la ausencia de Pat Surtain II (pectoral), el cornerback de los Broncos. Pero Riley Moss, Kris Abrams-Drain y Jahdae Barron destacaron contra los Texans, el cuarto oponente al que Denver ha mantenido fuera de la zona de anotación esta temporada.

Los acarreos de Jeanty

Ashton Jeanty, la sexta selección general de los Raiders, está promediando 3,9 yardas por acarreo. También ha recibido 17 o menos acarreos cinco veces y tiene un total de 19 intentos de carrera en los últimos dos juegos.

"Tal vez algunas personas que juegan fantasy estén un poco molestas, pero no estamos entrenando para eso", dijo Kelly. "Solo estamos tratando de ganar juegos. Quiero decir, él es nuestro corredor número uno, y cuando estamos corriendo el balón, él está corriendo el balón".

Harvey se está adaptando

RJ Harvey, a quien los Broncos seleccionaron en la segunda ronda, está promediando 4,5 yardas por acarreo, pero solo tiene 46 intentos mientras respalda a J.K. Dobbins. Sin embargo, tiene cuatro recepciones de touchdown junto con dos touchdowns por carrera.

Las cuatro recepciones de touchdown de Harvey igualan el número que tuvo en cuatro años en Central Florida.

El escritor de deportes de AP, Mark Anderson, contribuyó desde Las Vegas.

