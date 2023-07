Los buenos resultados de los grandes bancos impulsan a wall street

(Actualiza al cierre. Cambia redacción, firma de autor y agrega procedencia)

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 18 jul (Reuters) -

Las acciones estadounidenses subieron el martes, impulsadas en parte por una serie de s√≥lidos resultados bancarios que ayudaron al Dow a encarrilar su mayor racha de ganancias diarias en m√°s de dos a√Īos.

* Las acciones de Morgan Stanley subieron porque sus resultados superaron las expectativas, ya que el crecimiento de su negocio de gestión de patrimonios compensó los menores ingresos por operaciones bursátiles.

* La acci√≥n de Bank of America subi√≥ despu√©s de que report√≥ una ganancia que super√≥ las expectativas, gracias a que obtuvo m√°s por los pagos de los clientes por pr√©stamos, mientras que la banca de inversi√≥n y el comercio se desempe√Īaron mejor de lo esperado.

* Las acciones de otros bancos, como Bank of New York Mellon y PNC Financial, también subieron el martes tras presentar sus resultados trimestrales.

* "Son sorprendentes. Esta ma√Īana todos los bancos informaron, todos superaron las expectativas de ganancias y todos excepto PNC superaron las expectativas de ingresos", dijo Tim Ghriskey, estratega senior de cartera de Ingalls & Snyder.

* "Siempre odio extrapolar los beneficios de los grandes bancos, que siempre son los primeros, al resto del mercado. Nos esperan muchos m√°s, pero las estimaciones de beneficios se han rebajado y los bancos son capaces de sorprender".

* Seg√ļn datos preliminares, el S&P 500 gan√≥ 32,37 puntos, o un 0,72%, a 4.555,16 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanz√≥ 108,69 puntos, o un 0,76%, a 14.353,64. El Promedio Industrial Dow Jones subi√≥ 366,38 puntos, un 1,06%, hasta 34.951,30 unidades.

* El Dow encadenó su séptima sesión consecutiva de ganancias, su racha más larga desde marzo de 2021.

* Algunos de los mayores bancos estadounidenses, como JP Morgan, citaron la semana pasada un aumento de los beneficios por la subida de las tasas e indicaron que la econom√≠a segu√≠a resistiendo. (Reporte de Bansari Mayur Kamdar y Johann M Cherian en Bengaluru; editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)

Reuters