Los calendarios de Inter y Nápoles antes de la 34ª fecha

A cinco fechas para el final de la Serie A, Inter de Milán y Nápoles mantienen las espadas en alto con 71 puntos ambos, pero el calendario del Inter parece más complicado que el del Nápoles.

Aunque disputarán cada uno tres partidos en casa y dos fuera, el Inter debe enfrentarse aún a la Roma y a la Lazio, que sueñan con ir a Champions, mientras que el conjunto napolitano, a excepción del Torino (10º), sólo se medirá con equipos de la segunda parte del cuadro.

Los Nerazzurri tienen además en su agenda choques contra el FC Barcelona en semifinal de la Champions, el miércoles en Montjuïc y el 6 de mayo en San Siro.

Estas son las próximas citas de Inter y Nápoles antes de la 34ª fecha, de domingo a lunes:

. 34ª fecha

Inter recibe a la Roma (7º antes de la 34ª fecha) el domingo.

Nápoles recibe al Torino (10º) el domingo

. 35ª fecha

Inter recibe al Verona (14º) el 3 de mayo

Nápoles visita al Lecce (17º) el 3 de mayo

. 36ª fecha

Inter visita al Torino (10º) el 10 o el 11 de mayo

Nápoles recibe al Génova (13º) el 10 o el 11 de mayo

. 37ª fecha

Inter recibe a la Lazio (6º) el 17 o 18 de mayo

Nápoles visita al Parma (15º) el 17 o 18 de mayo

. 38ª y última fecha

Inter visita al Como (12º) el 24 o 25 de mayo

Nápoles recibe al Cagliari (16º) el 24 o 25 de mayo

. En caso de igualdad al término del campeonato, una final

Si Inter y Nápoles siguen igualados a puntos al término de la 38ª y última fecha, el título no iría al que presente mejor diferencia general de goles, no se tendría en cuenta el golaveraje particular, sino que se decidiría a un partido en el estadio del equipo que presente mejores guarismos.

Esa vetusta regla, aplicable también para la lucha por el descenso, desaparecó en 2006, antes de regresar en 2022.

Sólo un Scudetto en la historia se atribuyó de esta forma: Bolonia se proclamó campeón de Italia en la temporada 1963-1964 al derrotar al Inter 2 a 0.

jr/hpa/iga/mcd