Los cambios hormonales de la menopausia impactan en la salud ocular con molestias como irritación o visión fluctuante

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - La directora técnica y de formación de Óptica & Audiología Universitaria, Alicia Escuer, ha advertido del impacto que tienen en la salud visual los cambios hormonales que se producen en la menopausia, un efecto aún poco explorado, pero que puede generar molestias significativas, como irritación o visión fluctuante. Como ha explicado la especialista, esta etapa biológica clave en la vida de la mujer se caracteriza por una disminución en los niveles de algunas hormonas, como los estrógenos y la progesterona, lo que repercute a nivel ginecológico, pero también en otras zonas del organismo, como la visión. "Los cambios hormonales que se producen en la menopausia impactan en la superficie ocular. Disminuye la cantidad de lágrima y se altera su composición, lo que puede generar irritación, visión fluctuante o incluso dificultad para leer o usar pantallas con comodidad durante períodos prolongados", ha detallado Escuer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1200 millones de mujeres en el mundo habrán alcanzado la edad de la menopausia en 2030, y la mayoría experimentará algún síntoma relacionado con los ojos sin ser plenamente consciente de ello. Entre los síntomas más comunes se encuentran la sensación de sequedad, visión borrosa, enrojecimiento ocular, picor o mayor sensibilidad a la luz, que en gran parte están asociados a una menor producción y calidad de la lágrima, como consecuencia del conocido síndrome del ojo seco, cuya incidencia aumenta de manera notable en mujeres a partir de los 45 años. TRATAMIENTOS Ante estos síntomas, Escuer ha instado a seguir un abordaje integral en el que no solo se priorice la hidratación del ojo, sino que se incluya un estudio personalizado de la paciente. "No se trata solo de hidratar el ojo. Hay que estudiar cada caso, entender cómo afecta la actividad diaria y adaptar soluciones que mejoren el confort visual de cada mujer", ha precisado. Además de la hidratación ocular con productos específicos, desde Óptica & Audiología Universitaria han recomendado el uso de filtros solares que, además de proteger frente a los rayos UV, también protejan al ojo, tanto de agentes externos como del aire. En la misma línea, son útiles las lentes pensadas para mejorar la comodidad mientras se lee, se trabaja o se conduce, especialmente en situaciones de baja luminosidad. Con todo, desde el centro han hecho hincapié en la importancia de abordar la salud ocular durante la menopausia con una perspectiva experta, sensible y preventiva, que puede marcar la diferencia entre vivir esta etapa con molestias o con mayor calidad de vida.