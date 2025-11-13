Los campeones Eagles enfrentan una prueba de fuego con la visita de Goff y los Lions

Los campeones Eagles han pasado por toda clase de problemas en su intento por refrendar el título: un ataque inconsistente, dramas internos y una defensiva no precisamente dominante. Ahora habrá que agregar a la lista la visita de un rival poderoso el próximo domingo.

Detroit busca desesperadamente lo que los Eagles tienen, la corona del Super Bowl. Para ello, tendrá que demostrar que es digno con una sólida exhibición del segundo mejor ataque de la liga.

Los Lions son unos cuando su ofensiva funciona — 5-0 cuando anotan al menos 30 puntos — y otros cuando el quarterback Jared Goff y compañía tienen problemas, como lo indica su registro de 1-3 cuando consiguen 24 puntos o menos. Ahí está el giro, Filadelfia ha concedido 25 tantos o menos en siete de nueve compromisos esta campaña.

“Tenemos las manos llenas esta semana”, dijo el entrenador de los Lions, Dan Campbell. “Tenemos que brillar en las tres fases del juego ante Filadelfia, porque si no lo hacemos, no será suficiente”.

Los Eagles bien podrían decir lo mismo. Enfrente estará un ataque que promedia 31,4 puntos por encuentro, un quarterback (Goff) que tiene 20 envíos de touchdown y 74% de pases completos y un running back (Jahmyr Gibbs) que encabeza la NFL con 41 anotaciones totales desde 2023.

Pero Filadelfia sabe lidiar con este tipo de problemas. Esta temporada se ha enfrentado a equipos de la talla de Kansas City, Rams, Buccaneers y Packers, y los ha vencido a todos —no siempre de la manera espectacular, pero la NFL no da puntos por estilo.

“No siempre se ve bonito”, dijo el entrenador Nick Sirianni tras su triunfo del lunes, 10-7 sobre Green Bay. “Encontramos la forma de ganar. Seremos críticos. Tenemos que disfrutarlo. Pero no se equivoquen, cada uno de nosotros está determinado a mejorar”.

Seattle (7-2) en L.A. Rams (7-2)

Cuando se trata de encontrar a los equipos más balanceados de la NFL, cualquier búsqueda arrojará invariablemente a Seahawks y Rams. Pero en la busca del mejor equipo de la División Oeste de la Conferencia Nacional, simplemente habrá que esperar al resultado del domingo en Los Ángeles.

Los Seahawks, poseedores de la tercera mejor ofensiva de la NFL, llegan al encuentro montados en una racha de tres victorias. No conocen la derrota fuera de casa y su defensiva ha concedido apenas 15,7 puntos por encuentro en cuatro cotejos como visitantes.

Los Rams, por su parte, tienen la segunda mejor defensa de toda la liga, han ganado cuatro partidos consecutivos y el quarterback Matthew Stafford acumula 20 pases de touchdown sin intercepción en sus últimos seis compromisos.

Los Ángeles ha ganado tres de los últimos cuatro enfrentamientos de la serie. Si quiere extender su dominio el domingo deberá encontrar la forma de frenar a la explosiva dupla integrada por el quarterback Sam Darnold (2.262 yardas y 17 pases de touchdown) y el receptor Jaxon Smith-Njigba (63 recepciones para 1.041 yardas). La otra opción es buscar la manera de perforar a la quinta mejor defensa de la NFL, la cual no ha concedido más de 22 puntos en ocho de nueve partidos esta campaña.

El Dato

Brian Daboll se convirtió en el segundo entrenador en jefe en ser despedido en la actual temporada, luego de la derrota de los Giants 24-20 ante Chicago. Si bien la salida de Daboll es noticia, la debacle del equipo en el último cuarto no lo es. Los Giants (2-8) tienen marca de 0-4 esta campaña en partidos fuera de casa cuando tuvieron ventaja de al menos 10 puntos. Se convirtieron en el segundo equipo desde 1970 en perder dos encuentros en una campaña en los que tuvieron ventaja de 10 puntos con menos de cuatro minutos en el reloj, uniéndose a los Seahawks de 2004.

Calendario

La semana 11 comienza este jueves con la visita de los Jets (2-7) a Nueva Inglaterra (8-2). La ofensiva aérea de Nueva York promedia apenas 143,7 yardas por encuentro, la peor de la NFL. Los Patriots hilvanaron siete victorias por primera vez desde 2021, la última vez que alcanzaron la postemporada.

La acción continúa el domingo a primera hora con el duelo entre Commanders (3-7) y Dolphins (3-7) desde Madrid, en la primera visita de la NFL para un encuentro de temporada regular en territorio español.

Más tarde: Panthers (5-5) en Atlanta (3-6); Buccaneers (6-3) en Buffalo (6-3); Chargers (7-3) en Jacksonville (5-4); Bears (6-3) en Minnesota (4-5); Packers (5-3-1) en NY Giants (2-8); Bengals (3-6) en Pittsburgh (5-4); Texans (4-5) en Tennessee (1-8); San Francisco (6-4) en Arizona (3-6); Seattle (7-2) en LA Rams (7-2); Ravens (4-5) en Cleveland (2-7); Chiefs (5-4) en Denver (8-2); y Lions (6-3) en Filadelfia (7-2).

La jornada concluye la noche del lunes cuando los Cowboys (3-5-1) viajen a Las Vegas (2-7), para un duelo en el que la segunda peor defensiva de la liga, la de Dallas, haga frente al segundo peor ataque de la NFL.

Colts (8-2) y Saints (2-8) tienen semana de descanso.

___

Los periodistas de Associated Press Dave Hogg, en Detroit, y Aaron Barcy, en Filadelfia, contribuyeron con este despacho.