Los campings españoles cierran un "verano extraordinario" con una ocupación media del 90%, según la FEEC

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) - Los campings españoles han registrado un "verano extraordinario" con una ocupación media del 90%, consolidándose un año más como uno de los segmentos turísticos más potentes en España, según la Federación Española de Campings. A falta de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector confía en superar las cifras de 2024, que ya fueron históricas, alcanzando los 6,5 millones de viajeros y las 31 millones de pernoctaciones. El verano arrancó con una ocupación del 75% en la primera quincena de julio, subiendo al 85% en la segunda mitad del mes. Agosto, por su parte, se mantuvo con niveles de entre el 95% y el 100% de ocupación en prácticamente todo el país. La buena tendencia se mantendrá durante la primera semana de septiembre, con una previsión de ocupación del 60%. Los datos de junio y julio de 2025 ya reflejan un claro crecimiento, con casi 145.000 viajeros más que en el mismo periodo de 2024 y 2023, superando los 3,2 millones de turistas. Las pernoctaciones también han aumentado en más de 600.000 respecto a 2024 y en más de 1,3 millones en comparación con 2023. Mantiene la estancia y reduce el consumo. A pesar de estas cifras, el sector destaca que el campista ha mantenido su estancia media de 7 días a costa de reducir considerablemente el consumo en restauración y otras actividades complementarias. Este patrón, unido a un incremento de precios mínimo (7%), podría traducirse en un margen de beneficio ajustado para muchos establecimientos. El INE publicará los datos oficiales del mes de septiembre a finales de noviembre, lo que confirmará si las previsiones del sector se cumplen, superando un nuevo récord en la industria del camping en España.