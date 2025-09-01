LA NACION

Los campings españoles cierran un "verano extraordinario" con una ocupación media del 90%, según la FEEC

Los campings españoles cierran un "verano extraordinario" con una ocupación media del 90% según la F

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Los campings españoles cierran un "verano extraordinario" con una ocupación media del 90%, según la
Los campings españoles cierran un "verano extraordinario" con una ocupación media del 90%, según la RFEF - RFEF

MADRID, 1 Sep. 2025 (Europa Press) - Los campings españoles han registrado un "verano extraordinario" con una ocupación media del 90%, consolidándose un año más como uno de los segmentos turísticos más potentes en España, según la Federación Española de Campings. A falta de los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector confía en superar las cifras de 2024, que ya fueron históricas, alcanzando los 6,5 millones de viajeros y las 31 millones de pernoctaciones. El verano arrancó con una ocupación del 75% en la primera quincena de julio, subiendo al 85% en la segunda mitad del mes. Agosto, por su parte, se mantuvo con niveles de entre el 95% y el 100% de ocupación en prácticamente todo el país. La buena tendencia se mantendrá durante la primera semana de septiembre, con una previsión de ocupación del 60%. Los datos de junio y julio de 2025 ya reflejan un claro crecimiento, con casi 145.000 viajeros más que en el mismo periodo de 2024 y 2023, superando los 3,2 millones de turistas. Las pernoctaciones también han aumentado en más de 600.000 respecto a 2024 y en más de 1,3 millones en comparación con 2023. Mantiene la estancia y reduce el consumo. A pesar de estas cifras, el sector destaca que el campista ha mantenido su estancia media de 7 días a costa de reducir considerablemente el consumo en restauración y otras actividades complementarias. Este patrón, unido a un incremento de precios mínimo (7%), podría traducirse en un margen de beneficio ajustado para muchos establecimientos. El INE publicará los datos oficiales del mes de septiembre a finales de noviembre, lo que confirmará si las previsiones del sector se cumplen, superando un nuevo récord en la industria del camping en España.

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia de San Ramon Nonato y qué oración rezarle
    1

    San Ramón Nonato: cuál es su historia y qué oración rezar para pedirle una gracia

  2. Cuánto midió el estreno de DAL, Decime algo lindo, el nuevo ciclo de Tamara Pettinato en canal Nueve
    2

    Rating: cuánto midió el estreno de DAL, Decime algo lindo, el nuevo ciclo de Tamara Pettinato en canal Nueve

  3. La princesa Alexia revolucionó las redes con su look osado en la Fórmula 1
    3

    El look de Alexia en el GP de Países Bajos: la “princesa rebelde” dio otra vez que hablar con su short brillante y botas altas

  4. Cambio de funcionarios en Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad
    4

    Decisión: cambio de funcionarios en el Ministerio de Salud como coletazo de la sospecha de coimas en la Agencia de Discapacidad

Cargando banners ...