Los candidatos a primer ministro de Japón se preparan tras la dimisión de Ishiba

Por Kaori Kaneko y Rocky Swift

TOKIO, 8 sep (Reuters) -

Varios parlamentarios del partido gobernante en Japón prepararon el lunes sus candidaturas para sustituir al primer ministro saliente, Shigeru Ishiba, mientras los mercados financieros retrocedían ante la incertidumbre política y la posibilidad de que sus sucesores aumentaran el gasto público.

Ishiba puso fin a su breve mandato el domingo, declarando que asumía la responsabilidad de unas reñidas elecciones en las que su coalición gobernante perdió la mayoría en ambas cámaras del Parlamento, en un escenario de indignación entre los votantes por el aumento del coste de la vida.

El aún primer ministro dio instrucciones a su Partido Liberal Democrático —que ha gobernado Japón durante la mayor parte de su historia de posguerra— para que convoque elecciones urgentes con el fin de votar a su sucesor. El partido tiene previsto celebrar la votación el 4 de octubre, según dijo a Reuters un alto cargo del PLD.

El yen japonés se hundió y la rentabilidad de los bonos a largo plazo alcanzó máximos históricos después de que la dimisión de Ishiba avivara la especulación de que las políticas favorecidas por los posibles sucesores —como Sanae Takaichi, partidaria de una mayor laxitud fiscal— podrían poner en aprietos a la economía avanzada más endeudada del mundo.

"El PLD se enfrenta a su peor crisis desde su fundación", dijo el lunes a la prensa el exministro de Asuntos Exteriores Toshimitsu Motegi, de 69 años, al anunciar su intención de presentarse a las elecciones.

"Debemos unirnos rápidamente para hacer frente a nuestros graves desafíos nacionales y en el extranjero y sacar adelante al país".

El secretario jefe del gabinete, Yoshimasa Hayashi, también tiene intención de presentarse a las elecciones, según dijo a Reuters una fuente cercana al máximo portavoz del Gobierno.

Sin embargo, los favoritos son el veterano Takaichi, del PLD, y Shinjiro Koizumi, hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi, que adquirió relevancia como ministro de Agricultura de Ishiba al intentar frenar la escalada de los precios del arroz.

La victoria de cualquiera de los dos marcaría hitos para Japón: Takaichi, de 64 años, se convertiría en su primera mujer líder, y Koizumi, de 44, en el más joven de la era moderna.

Ninguno de los dos ha anunciado formalmente su candidatura, pero quedaron segundo y tercero respectivamente en la última contienda por el liderazgo, en septiembre de 2024.

"Todo indica que se enfrentarán entre ellos", dijo Jeffrey Hall, profesor de estudios japoneses en la Universidad de Estudios Internacionales de Kanda.

CANDIDATA CONSERVADORA

De mayor trascendencia para los inversores y las relaciones diplomáticas de Japón sería la elección de Takaichi, que ha ocupado diversos cargos, entre ellos los de ministra de Seguridad Económica y de Asuntos Internos.

Destaca por su oposición a las subidas de tipos de interés del Banco de Japón y sus llamamientos a aumentar el gasto para impulsar la frágil economía.

Los inversores apuestan por que el parón político retrasará los planes de endurecimiento de la política monetaria del Banco de Japón.

Los mercados monetarios asignan un 20% de probabilidades a que el Banco de Japón suba los tipos a finales de octubre, frente al 46% de hace una semana.

La esperada candidatura de la nacionalista Takaichi también será observada de cerca por el poderoso vecino de Japón, China.

Conocida por sus posturas conservadoras, entre ellas la petición de que se revise la Constitución pacifista del país, Takaichi es una asidua visitante del santuario de Yasukuni en honor a los caídos en la guerra de Japón, considerado por Pekín y otros países como un símbolo del militarismo del pasado. (Información de Kaori Kaneko, Rocky Swift, Kantaro Komiya, Yoshifumi Takemoto y Tom Bateman; redacción de John Geddie; edición de Chang-Ran Kim y Stephen Coates; edición en español de María Bayarri Cárdenas)