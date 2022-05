Los candidatos que compiten por la presidencia en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Estas son las biografías de los seis aspirantes a conquistar la presidencia de Colombia el próximo 29 de mayo. En caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos totales, será convocada una segunda vuelta el 19 de junio en la que competirán los dos con mayor votación.

-GUSTAVO PETRO: Guerrillero del Movimiento 19 de Abril en su juventud, dejó las armas en 1990 tras la firma de un acuerdo de paz. En la legalidad fue congresista y denunció vínculos entre paramilitares y políticos. Luego fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015, y aunque fue destituido por la procuraduría por presuntas irregularidades, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Petro y halló responsable a Colombia de violar sus derechos políticos al destituirlo. Se ha lanzado tres veces a la presidencia y en 2018 estuvo cerca que conquistarla en la segunda vuelta, pero fue derrotado por Iván Duque. A sus 62 años, es el candidato de la izquierda por la Coalición Pacto Histórico, propone ayudar a los más vulnerables con subsidios, empleos en el Estado y “democratizar” los recursos. Impulsaría reformas a las pensiones, al agro y no daría nuevas licencias de explotación petrolera.

-federico gutiérrez: ingeniero civil de profesión, inició en la política muy joven hace dos décadas como concejal de su natal medellín por dos periodos. luego fue elegido alcalde de esa ciudad entre 2016 y 2019. con 48 años es el candidato más joven en la actual campaña presidencial y logró obtener el mayor respaldo en la coalición de derecha, conformada por partidos tradicionales, tras medirse en las primarias presidenciales. promete reforzar la seguridad, combatir el narcotráfico y combatir a los grupos armados ilegales, incluyendo a los disidentes de las extintas fuerzas armadas revolucionarias de colombia (farc) que firmaron un acuerdo de paz con el estado en 2016.

-rodolfo hernández: empresario del sector de la construcción, entró en la política recién en 2016 cuando ganó la alcaldía de bucaramanga, al noreste del país, en una campaña sin apoyos de políticos tradicionales. ganó notoriedad nacional luego de agredir físicamente a un concejal que lo criticó. a sus 77 años busca la presidencia con su propio movimiento, la liga de gobernantes anticorrupción, que se cimienta justamente en luchar contra los corruptos, a quienes promete castigar con sanciones ejemplares. su campaña ha sido austera, como dice sería su gobierno. no celebró actos en plazas públicas y basó gran parte de su estrategia en redes sociales. su lema es “no robar, no mentir, no traicionar”.

-SERGIO FAJARDO: Profesor y doctor en Matemática, entró a la política hace dos décadas y logró ser alcalde de su ciudad natal Medellín y luego gobernador de Antioquia. Intentó ser presidente en 2018, pero no logró pasar a la segunda vuelta por una diferencia de unos 200.000 votos con quien ocupó el segundo puesto, Gustavo Petro. En un nuevo intento a sus 65 años, en la actual contienda, es el candidato de la Coalición Centro Esperanza que reúne a partidos políticos y líderes de centro. Con un discurso moderado y en contra de la polarización, propone impulsar la educación, combatir la corrupción, crear un Ministerio de las Mujeres y continuar implementando a cabalidad el acuerdo de paz firmado con las FARC.

-john milton rodríguez: senador desde 2018 y actual candidato por el partido cristiano colombia justa libres, del cual es cofundador. es ingeniero industrial de profesión y ha dedicado su vida a una iglesia cristiana llamada misión paz a las naciones que fundó junto a su esposa, la también pastora norma stella ruiz. rodríguez, de 52 años, defiende los “valores de la familia”, se opone a la legalización de la droga y está en contra de la eutanasia y el aborto, permitidos en colombia. rodríguez es uno de los promotores de un referendo contra el aborto, impulsado luego de que la corte constitucional lo despenalizara hasta la semana 24 de gestación en febrero de este año.

-ENRIQUE GÓMEZ: Es un abogado y empresario descendiente de una familia de políticos conservadores colombianos. Su abuelo Laureano Gómez fue presidente de la República entre 1950 y 1951. Enrique Gómez, de 53 años, se lanzó a la presidencia por el partido conservador Movimiento de Salvación Nacional, fundado por su tío Álvaro Gómez Hurtado, un político asesinado en un atentado en 1995. El candidato defiende la propiedad privada, el mercado y propone reformar la justicia a través de una asamblea nacional constituyente.