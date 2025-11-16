Los cascos azules acusan al ejército israelí de haberles disparado en el sur del Líbano

La fuerza interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) acusó este domingo al ejército israelí de abrir fuego contra sus miembros en el sur del país, sin causar heridos, y pidió a Israel que deje de atacar a los cascos azules.

"Esta mañana, el (ejército) israelí disparó contra soldados de la paz de la FINUL desde un tanque Merkava situado cerca de una posición establecida por Israel en territorio libanés", indicó la FINUL en un comunicado, en el que precisó que los disparos pasaron a unos cinco metros de los cascos azules.

La FINUL instó al "ejército israelí a cesar cualquier comportamiento agresivo y cualquier ataque contra o cerca de los soldados de paz, que se esfuerzan en restablecer la estabilidad que tanto Israel como Líbano dicen buscar".

lk/jfx/smw/jvb/meb