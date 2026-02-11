Los casos de sarampión en Europa y Asia Central se redujeron un 75% en 2025, según la ONU

11 feb (Reuters) -

Los casos de sarampión en Europa y Asia Central se redujeron un 75% en 2025 con respecto al año anterior, según datos preliminares de 53 países de la Región Europea de la OMS, aunque la agencia de la ONU para la infancia, UNICEF, y la Organización Mundial de la Salud advirtieron que sigue existiendo el riesgo de nuevos brotes.

Los países notificaron 33.998 casos de sarampión en 2025, lo que supone un descenso significativo con respecto a los 127.412 casos registrados en 2024, según informaron los organismos.

A pesar de la disminución, el número de casos en 2025 fue superior al de la mayoría de los años desde 2000, y varios países notificaron aumentos con respecto a 2024.

Según la agencia, en 2026 se siguen detectando casos de sarampión en la región europea de la OMS.

La directora regional de UNICEF, Regina De Dominicis, afirmó que muchos casos podrían prevenirse con una vacunación rutinaria más sólida y una actuación más rápida durante los brotes.

"Hasta que todos los niños sean vacunados y se aborde la reticencia alimentada por la desinformación, los niños seguirán corriendo el riesgo de morir o enfermar gravemente", afirmó.

En una reunión celebrada en septiembre de 2025, la Comisión Regional Europea de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola constató que el número de países con transmisión endémica del sarampión en curso o restablecida aumentó de 12 el año anterior a 19, lo que supone el mayor retroceso de la región en los últimos años.

El director regional de la OMS, Hans Henri Kluge, dijo que el virus seguirá propagándose a menos que las comunidades alcancen la cobertura de vacunación del 95% necesaria para prevenir los brotes.

"A menos que se cierren las brechas de inmunidad en todas las edades, este virus altamente contagioso seguirá circulando", afirmó.

UNICEF y la OMS afirmaron que seguirán colaborando con los Estados y sus socios, entre ellos la alianza para las vacunas Gavi y la Unión Europea, con el fin de reforzar la inmunización, la vigilancia y la preparación ante brotes. (Información de Siddhi Mahatole en Bangalore; edición de Shinjini Ganguli; edición en español de Jorge Ollero Castela)