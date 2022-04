Los Cazafantasmas dan el salto a la RV en Quest 2

La plataforma de realidad virtual Quest de Meta ampliará su catálogo de juegos este año con un nuevo título inspirado en la franquicia Cazafantasmas, el segundo capítulo de The Walking Dead: Saints & Sinners y el modo 'Los Mercenarios' de Resident Evil 4.

Para salvar el mundo de los fantasmas solo hará falta un visor Quest 2 y el nuevo videojuego Ghostbusters VR, que se ha anunciado este miércoles durante el evento anual Meta Quest Gaming Showcase, junto a otros once títulos.

Sony Pictures Virtual Reality y el estudio nDreams han desarrollado este título inspirado directamente en la popular franquicia cinematográfica. Con él, el usuario podrá ponerse su mochila de protones, y desde su base en San Francisco, salir a capturar fantasmas y resolver un misterior, ya sea solo o con hasta tres amigos.

La versión para realidad virtual de Among Us se anunció el año pasado y ahora Meta ha confirmado su llegada a finales de 2022, momento en que también estará disponible el segundo capítulo de The Walking Dead: Saints & Sinners, Retribution. En otoño, llegará lo propio el juego con licencia oficial NFL PRO ERA , que permitirá crear y entrenar un equipo para llevarlo a la Super Bowl.

La compañía tecnológica ha anunciado que ya está disponible el modo 'Los Mercenarios' de Resident Evil 4 en Quest 2, también un nuevo título de Stress Level Zero, Bonelab, para Quest 2 y PC VR (finales de 2022), así como Electronic Mixtape, de Beat Games.

El evento también ha acogido la presentación del tráiler de Red Matter 2, continuación del primer juego con el mismo nombre, que ofrece una aventura especial más larga, con acertijos y nuvas herramientas.

Espire 2, secuela de Espire 1: VR Operative, presenta una nueva misión: localizar y detener el lanzamiento de un misil supersónico imposible de rastrear. Y añade un modo cooperativo para dos jugadores para vivir una historia paralela.

También estarán disponibles a lo largo del año los siguientes juegos: Moss: Book II (verano), Ruinsmagus (finales de 2022) y Cities: VR (28 de abril).