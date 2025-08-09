Los CDC confirman que el tiroteo de Atlanta iba dirigido contra sus instalaciones

MADRID, 9 Ago. 2025 (Europa Press) -

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) han confirmado que el tiroteo de este pasado viernes en la ciudad de Atlanta, que se saldó con la muerte del asaltante y un agente de Policía, iba dirigido contra una de sus instalaciones principales, el centro del campus Edward R. Roybal.

La directora de los CDC, Susan Monarez, se ha declarado consternada "por el ataque contra el campus" que ha permanecido cerrado durante varias horas mientras las autoridades investigan las circunstancias del tiroteo, dirigido contra cuatro edificios del campus, ha confirmado en su cuenta de la red social X.

"Nuestra máxima prioridad es la seguridad y el bienestar de todos en los CDC. Nos estamos coordinando activamente con nuestros socios federales, estatales y locales para investigar a fondo al tirador y este trágico crimen", ha concluido la directora de los CDC.

La Oficina de Investigaciones de Georgia ha identificado al presunto asaltante como Patrick Joseph White, de 30 años. Informaciones locales identificaban a White como un simpatizante del movimiento antivacunas y si bien el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, ha pedido que no se saquen conclusiones precipitadas, ha indicado que el responsable de los disparos "tenía ciertos intereses en ciertos asuntos" posiblemente relacionados con los CDC, punta de lanza de la lucha contra la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, sin dar más detalles.