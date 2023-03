Los célebres perros de la reina Isabel II, protagonistas de una exposición en Londres

Seis meses después de la muerte de Isabel II, el miércoles se inaugura en Londres una exposición dedicada a los corgis de la monarca británica, que reúne fotografías de la reina con sus queridos perros.

La exposición de la Wallace Collection, titulada "The Queen and Her Corgis" (la reina y sus perros corgis), muestra nueve fotografías tomadas a lo largo de la vida de Isabel II, cada una de las cuales capta un periodo diferente y su singular vínculo con sus célebres mascotas.

"Es una exposición muy pequeña, pero realmente maravillosa, que muestra nueve fotografías de la reina y sus corgis y recorre su vida cada diez años", explica con entusiasmo a AFP Xavier Bray, comisario de la exposición.

Estos perritos de patas cortas, orejas puntiagudas y largos lomos son inseparables de la imagen de Isabel II. La monarca británica crió una treintena de ellos a lo largo de generaciones, con preferencia por la raza Pembroke, pero también creó el "dorgi", un cruce entre el corgi y el teckel.

Las fotografías, escogidas de una colección de más de 5.000 imágenes, abarcan desde instantáneas informales hasta retratos más orquestados. La imagen más antigua de la colección data de julio de 1936 y muestra a la princesa Isabel, de 10 años, jugando con dos de sus corgis, Jane y Dookie, en Londres.

"Se ve a la reina, pero desde una perspectiva muy diferente, a través de esta extraordinaria relación que tenía con sus corgis", afirma Bray.

Una de las imágenes expuestas fue tomada el 19 de septiembre de 2022. En la escalinata del castillo de Windsor, Muick y Sandy esperaban, escoltados por dos guardias, a que el cortejo fúnebre que partió de Londres tras el gran funeral de la monarca recorriera la larga avenida que lleva al castillo, donde Isabel II fue enterrada en la intimidad.

Para siempre asociados a la reina, estos dos corgis fueron regalados a la monarca, fallecida el 8 de septiembre a los 96 años, por su hijo Andrés.

Srg-acc/mb

AFP