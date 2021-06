Los centros de servidores usan unos 30.000 millones de vatios para guardar datos, la producción de 30 plantas nucleares

La sociedad es cada vez más consciente del impacto que tienen nuestras acciones en el medio ambiente y de la contaminación que generan las diversas industrias y el transporte, pero de lo que no es tan consciente es de la contaminación que provoca la huella digital, especialmente la procedente del almacenamiento de datos.

La transformación digital ha traído muchos beneficios, como la reducción del consumo de papel, que repercuten positivamente en la lucha contra el cambio climático y reduce las emisiones de CO2.

"Sin embargo, la producci√≥n, el uso y la transferencia de datos y, sobre todo, el almacenamiento provoca m√°s emisiones de CO2 de lo que cabr√≠a esperar", indica la gerente de Calidad, Medio Ambiente y Prevenci√≥n de Riesgos Laborales de ISS Espa√Īa, Ana Jimeno.

Estas emisiones se resumen bajo el t√©rmino huella de carbono digital y ya suponen un 3 por ciento de las emisiones de CO2, seg√ļn han compartido ISS en un comunicado enviado a Europa Press. Adem√°s, se estima que en menos de diez a√Īos la tecnolog√≠a de la informaci√≥n consumir√° el 20 por ciento de la energ√≠a generada en el mundo y la huella de carbono web podr√≠a igualar a la del transporte

Actualmente un 60 por ciento de la poblaci√≥n mundial (unos 4.660 millones de personas) tiene acceso a Internet. "Cada consulta, cada b√ļsqueda, cada archivo enviado y cada documento almacenado, ejecutado miles de millones de veces, es responsable de parte de la creciente demanda mundial de energ√≠a y, por lo tanto, tambi√©n del aumento de las emisiones de CO2", aseguran desde ISS.

El almacenamiento, el verdadero problema

La mayor parte de la huella digital no se debe tanto a los mensajes o acciones que se realizan en Internet, sino a que en alg√ļn momento todos los datos que se guardan y comparten se almacenan ya sea en el servidor, correo o en un dispositivo que consume energ√≠a y por lo tanto necesita suministro el√©ctrico, lo que genera grandes cantidades de CO2.

Subir todos estos archivos a la nube tampoco es la mejor opci√≥n. Como se√Īalan desde ISS, la nube es un lugar real, y tiene forma de enorme servidor capaz de almacenar millones y millones de terabytes de informaci√≥n de usuarios de todo el mundo; informaci√≥n que muchas veces nunca m√°s vamos a utilizar.

"Las empresas tienden a ser quienes m√°s archivos almacenan que a menudo no se vuelven a consultar nunca m√°s. Desde archivos de clientes antiguos, documentaci√≥n desactualizada que se acumula, datos y datos, que no solo impactan negativamente en el medio ambiente, sino que tambi√©n pueden entorpecer el correcto desempe√Īo de la compa√Ī√≠a", comenta Jimeno.

Se calcula que los centros de servidores usan unos 30.000 millones de vatios para guardar nuestros datos, el equivalente a la producción de 30 plantas nucleares, ya que esos servidores necesitan energía para su funcionamiento y, sobre todo, para su refrigeración. Se estima que la emisión de carbono por parte de esta actividad digital es equivalente a las emisiones globales de CO2 de toda la industria de la aviación.

Desde ISS se√Īalan que las empresas pueden contribuir a reducir esta huella digital, mediante peque√Īas acciones que, a gran escala, suponen una reducci√≥n importante de emisiones de carbono. As√≠, recomiendan limpiar los dispositivos y eliminar aquellos documentos, v√≠deos e im√°genes duplicadas o que no se utilizan; desinstalar las apps y los programas que no se usan; borrar los mensajes de correo electr√≥nico antiguos; y desuscribirse de 'newsletters' que no se leen.

Europa Press