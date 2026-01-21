Los CEOs de Netflix quedan a la defensiva por acuerdo con Warner Bros de 83.000 millones de dólares

Por Zaheer Kachwala

21 ene (Reuters) - Los copresidentes ejecutivos de Netflix se encontraron en una posición inusual tras el último informe de resultados de la compañía: a la defensiva.

La decisión del pionero del ⁠streaming de desembolsar casi 83.000 millones de dólares ⁠por los activos de Warner Bros supone una desviación significativa del mantra de siempre de la empresa: crear, no comprar.

Los inversores siguen sin creérselo.

Las acciones ya estaban bajo presión incluso antes de que Netflix hiciera una oferta por el ⁠estudio y ‌los activos de streaming ​de Warner Bros Discovery.

Las acciones, que han perdido más de un 15% desde que Netflix hizo su primera oferta el 5 de ​diciembre, bajaban casi un 4% en las primeras operaciones del miércoles, cuando los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters se ‌vieron obligados a explicar su agresiva ofensiva, que les ha obligado a suspender una recompra ‌de acciones.

Sarandos señaló que gigantes tecnológicos como YouTube , de ​Alphabet, habían cambiado el significado de la televisión, obligando a Netflix a cambiar de rumbo para seguir el ritmo. Ambos dijeron que no esperaban hacer una oferta por los activos de Warner cuando iniciaron el proceso de diligencia debida.

"Cuando nos pusimos manos a la obra, vimos varias cosas que nos entusiasmaron", dijo Peters.

Netflix está tratando de adelantarse a Paramount Skydance con su oferta de 82.700 millones de dólares todo en efectivo por los estudios de cine y televisión de Warner Bros, su amplia biblioteca de contenidos y sus principales franquicias de entretenimiento, incluidas "Juego de Tronos" y "Harry Potter".

"A menudo en nuestra historia en Netflix hemos debatido sobre la construcción de un negocio ⁠cinematográfico, pero estábamos ocupados invirtiendo en otras áreas, y nunca se convirtió en nuestra prioridad", dijo Peters.

"Pero ahora con Warner Bros, traen un negocio cinematográfico maduro y bien gestionado con ​películas increíbles, y estamos súper entusiasmados con esa adición", agregó, en un cambio respecto a la posición anterior de Netflix de que los cines eran un modelo anticuado para audiencias que preferían quedarse en casa viendo streaming.

"Y luego llegas al lado del streaming de HBO. Es una marca increíble. Dice que la televisión de prestigio es mejor que casi todo. Los clientes lo saben. Les encanta. Saben lo que significa", comentó, añadiendo que el estudio de televisión de Warner también era un negocio saludable y complementaba el de Netflix, ampliando su capacidad de producción.

LOS INVERSORES NO ESTÁN CONVENCIDOS

Con el costoso ⁠acuerdo pendiendo sobre su cabeza, Netflix obtuvo unos tibios ingresos en lo que suele ser uno de sus trimestres más fuertes, y pronosticó unas ​perspectivas igual de tenues para el nuevo año.

Si bien una sólida línea de contenido, incluida la última temporada de la exitosa serie de ciencia ficción "Stranger Things", ayudó al crecimiento de los ingresos, los altos costos asociados con la adquisición de Warner Bros han hecho que la gente se muestre aprensiva sobre los beneficios a largo plazo, dijeron los ‍analistas.

Netflix dijo anteriormente que había obtenido compromisos para un préstamo puente de 59.000 millones de dólares para apoyar el acuerdo de Warner Bros. El martes, aumentó el compromiso del préstamo puente en 8.200 millones de dólares para respaldar su oferta de 27,75 dólares por acción.

Se espera que la operación se enfrente a un considerable escrutinio por parte de legisladores y reguladores de la competencia, ya que las adquisiciones de alto perfil amenazan con monopolizar el mercado y dejar a los consumidores con menos opciones.

Sin ​embargo, el martes Sarandos trató de disipar esas dudas reiterando que la operación sería "favorable al consumidor" y "favorable al trabajador", y que las empresas adquiridas requerirían nuevos equipos y darían más oportunidades a los creativos.

El acuerdo "nos permite acceder a 100 años de contenidos y propiedad intelectual de Warner Bros para su desarrollo y distribución de una forma más eficaz que beneficiará ‍a los consumidores y a la industria en su conjunto", afirmó.

