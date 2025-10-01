Los cereales profundizan su caída en Chicago y la soja cotiza bajo los US$10

Por Heather Schlitz

1 oct (Reuters) - Los futuros del maíz y el trigo de Chicago extendían sus pérdidas el miércoles a mínimos de varias semanas después de que datos de Estados Unidos subrayaron la amplia oferta, y la soja perdía el umbral psicológico de 10 dólares, después de que los legisladores del país dijeron que es poco probable que China haga compras de soja estadounidense en un futuro próximo.

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago bajaba 2,5 centavos a US$9,9925 el bushel a las 1500 GMT, perdiendo por primera vez en siete semanas la cota de los 10 dólares.

* El maíz CBOT bajaba 3,25 centavos, a US$4,1225 el bushel, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 29 de agosto. El trigo CBOT bajaba 3,75 centavos, a US$5,0425 el bushel, tras haber marcado su nivel más bajo desde el 14 de agosto, cuando el trigo de referencia había anotado un mínimo de cinco años.

* Las estimaciones trimestrales de existencias de cereales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, publicadas el martes, pesaron sobre los precios al mostrar unos inventarios de maíz y trigo más altos de lo previsto por los analistas.

* "Lo que está ocurriendo es una resaca bajista del informe de existencias de ayer (martes), especialmente para el trigo y el maíz", dijo Randy Place, analista de Hightower Report.

* Tras una reunión informativa con David Perdue, embajador de Estados Unidos en China, senadores dijeron que había pocas esperanzas de que China compre soja a corto plazo.

* Los precios de la soja se han visto mermados la semana pasada por la preocupación de que China evite los suministros estadounidenses en favor de las importaciones procedentes de Sudamérica, justo cuando se está recogiendo la nueva cosecha estadounidense.

* China reservó un gran volumen de soja argentina la semana pasada durante una breve exención de impuestos a la exportación decretada por Buenos Aires, según los operadores.

* Es posible que los mercados de cereales se queden sin más datos del USDA en los próximos días, después de que el miércoles comenzó una paralización parcial del Gobierno estadounidense, en el contexto de un clima de división política. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago; Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Naveen Thukral en Singapur; edición en español de Javier López de Lérida)