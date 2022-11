Los chimpancés comparten objetos solo por llamar la atención

15/11/2022 Un chimpancé adulto le muestra una hoja a su madre.. Investigadores han observado a un chimpancé salvaje mostrando un objeto a su madre simplemente por compartirlo, un comportamiento social que hasta ahora se creía exclusivo de los humanos, Publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el estudio de científicos de las universidades de York y Warwick captó imágenes de la chimpancé animando a su madre a unirse a ella para mirar una hoja. El descubrimiento sugiere que, en determinadas condiciones sociales, los chimpancés salvajes pueden compartir experiencias entre sí, utilizando gestos para comentar o hacer observaciones sobre el mundo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DR CLAUDIA WILKE, UNIVERSITY OF YORK.