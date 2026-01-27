Los cinco estados más violentos de México y el porqué

La muerte de 11 personas en un ataque armado tras un partido de fútbol local en el estado de Guanajuato, en el centro de México, puso de relieve la violencia criminal que se vive en algunas partes del país.

Según los primeros elementos de la investigación, al menos cinco de los fallecidos eran miembros de un grupo de seguridad vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, señalaron fuentes federales el lunes a AFP.

El ataque "fue perpetrado por un grupo perteneciente al Cártel Santa Rosa de Lima", precisaron las mismas fuentes, apuntando a una disputa entre estos dos grupos criminales.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presume de que en 2025 la tasa de homicidios nacional fue de 17,5 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 2015. La mandataria atribuye este descenso a la estrategia de seguridad de su administración.

Pero esta tasa permanece muy por encima de 17,5 en algunos de los 32 estados del país, golpeados por la violencia de los cárteles y los enfrentamientos entre grupos propios de cada región.

Estos son los cinco estados con tasa de homicidio más alta en 2025, según las cifras más recientes del gobierno mexicano.

Situados en la costa del Pacífico, o cerca de ella, tienen en común su ubicación estratégica en las rutas de la droga hacia Estados Unidos o sus prósperas industrias que despiertan el apetito de los extorsionadores.

1. Colima

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 81,08.

El estado, situado en la costa del Pacífico, tiene 731.391 habitantes y uno de los mayores puertos del país, Manzanillo.

"Por los puertos del Pacífico entran y salen muchos productos de industrias legales e ilegales", explica a AFP David Mora, analista de Crisis Group.

Señala que aquí los grupos del crimen organizado cobran extorsión a varias industrias. El estado reúne plantas manufactureras desde automóviles hasta calzado, además de importantes sectores agrícola, de hidrocarburos y de turismo.

2. Morelos

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 54,42.

Situado en el centro de México, este estado, con 1,9 millones de habitantes, es parte de un corredor que llega desde la costa pacífica de Guerrero, vital para el trasiego de drogas y armas.

La prensa mexicana también ha reportado aquí altos niveles de extorsión.

3. Sinaloa

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 52,17.

Estado ubicado en el noroeste de México, también sobre la costa del Pacífico.

Desde septiembre de 2024, el estado se ha visto sacudido por la guerra intestina en el Cártel de Sinaloa, que ha dejado centenares de muertos y aterrorizado a la población civil.

Ese conflicto se inició tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico de ese cartel, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en 2024 por un hijo de su exsocio el "Chapo" Guzmán.

4. Baja California

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 41,48.

Baja California alberga importantes ciudades fronterizas con Estados Unidos, como Tijuana y Mexicali, que también son cercanas a otros puntos clave para el tráfico de drogas como San Luis Río Colorado, en el también fronterizo estado de Sonora.

Aquí "hay muchos grupos locales (...) que trabajan en alianzas con los grupos criminales más grandes, que tienen disputas muy abiertas en estos municipios", explica Mora.

En Baja California, los "mercados criminales están muy fragmentados, son muchos grupos compitiendo", añade.

5. Guanajuato

Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes: 38,84.

Guanajuato es un importante centro industrial donde están asentadas varias empresas, en particular el vital sector automotriz de exportación.

Violencia criminal como la masacre de 11 personas en un campo de fútbol obedece a la pugna que mantienen el grupo local del Cártel de Santa Rosa de Lima con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México, según los especialistas.

Ambos grupos "se disputan Guanajuato por su posición estratégica", explica David Saucedo, analista de seguridad.

"Guanajuato justo está en el centro del país. Por ahí pasan las principales carreteras que conectan a los puertos del Pacífico sur con las ciudades fronterizas", añade.