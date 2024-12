Los ciudadanos bosnios siguen esperando ayuda del estado meses después de las mortales inundaciones

Por Amel Emric y Daria Sito-Sucic

DONJA JABLANICA, Bosnia y Herzegovina, 3 dic (Reuters) - L os conductores que entran en Donja Jablanica, en Bosnia, pasan bajo una pancarta con un mensaje de enfado de los lugareños, que afirman que las autoridades han hecho poco por ayudar desde que unas inundaciones mortales devastaron el pueblo en octubre.

"Vergüenza para el Estado y el Gobierno de la Federación de Bosnia y Herzegovina", reza la pancarta, colgada de un paso subterráneo, en referencia a la región bosnio-croata de la Bosnia de posguerra descentralizada.

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones y un corrimiento de tierras que arrasó el pueblo en una zona montañosa a 70 kilómetros al suroeste de Sarajevo, destrozando casas, derribando árboles e inutilizando una línea de ferrocarril. De las 27 personas que murieron en las inundaciones en toda Bosnia, 19 fallecieron en Donja Jablanica.

Dos meses después, la catástrofe ha puesto de manifiesto las dificultades para canalizar fondos en el fragmentado país balcánico, cuyos múltiples gobiernos han tenido dificultades para responder. Los habitantes de la zona afirman que han dependido de las donaciones caritativas.

"No hemos recibido nada del Estado, ni un céntimo", dijo Esad Begovic, de 72 años, mientras limpiaba el barro y los escombros de su casa. "No duermo aquí. Un hombre me ha dejado usar su apartamento, y ni siquiera lo conozco".

Begovic dijo que la única ayuda ha venido de una organización humanitaria local llamada Pomozi.ba que ha recogido donativos y proporcionado alimentos, ropa y herramientas.

La administración local del distrito meridional de Herzegovina-Neretva, donde las inundaciones causaron los mayores daños, dijo que había enviado fondos a las comunidades locales y destinado 3,4 millones de marcos (1,83 millones de dólares) a reparar las carreteras bajo su jurisdicción.

Pero dijo que no estaba claro de dónde procedería el dinero, ni cuándo llegaría.

"Esta catástrofe ha demostrado una vez más que es necesario mejorar los canales de comunicación entre todos los niveles de Gobierno de Bosnia", dijo el portavoz Pero Pavlovic.

En virtud de un acuerdo de paz que puso fin a la guerra de 1992-95, Bosnia está formada por dos regiones autónomas, la Federación Bosnia-Croata y una República Serbia, unidas por un débil Gobierno central.

El gobierno de la Federación Bosnia-Croata, donde se produjo la catástrofe, no respondió a las peticiones de comentarios. La semana pasada cifró los daños por las inundaciones en 308 millones de marcos (166,3 millones de dólares).

(1 dólar = 1,8619 marcos) (Información de Daria Sito-Sucic; edición de Edward McAllister y Andrew Heavens; edición en español de Mireia Merino)

