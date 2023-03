Los claroscuros del cantante de salsa colombiano Joe Arroyo llegan al Festival con 'Rebelión'

El director José Luis Rugeles Gracia ha presentado este domingo en el 26 Festival de Málaga su película 'Rebelión', una producción colombo-argentino-estadounidense que compite en la sección oficial y que retrata de forma claustrofóbica los claroscuros de la vida del legendario cantante de salsa colombiano Joe Arroyo.

La cinta sigue la vida de 'El Joe', considerado como uno de los más influyentes artistas en su género. Su vida privada y su excepcional talento como cantante y compositor se trenzan en la trama con sus demonios personales.

El coguionista y realizador del filme, José Luis Rugeles García, ha presentado su obra junto con el compositor Pablo Mondragón. La presencia del actor principal, Jhon Narváez, también estaba prevista, pero un impedimento burocrático de última hora la impidió.

"Joe Arroyo es parte de la vida de nosotros, los colombianos. Crecimos con él, lo bailamos, lo celebramos", ha reflexionado Rugeles sobre el reto de retratar a un icono nacional.

Eso no le ha impedido afrontar también las sombras de "un genio que tuvo tres grandes amores: la música, la droga y la familia", según le ha definido. "Era bien complejo no estar contando lo que la gente quiere oír y de cierta manera arriesgado, pero esta película no es solo para Colombia", ha avisado el realizador.

"Yo soy fan de 'El Joe', y eso es un problema", ha reconocido Rugeles: "Hay admiración todo el tiempo, porque el retrato del genio lo requiere... pero desde una cierta perspectiva".

Otra dificultad fue la de discernir entre la leyenda y la realidad: "La película era una lucha contra las anécdotas, que me perseguían. Fue muy difícil no estar contando las anecdotas y los chistes, hacer una película más ligera; pero ya habíamos tomado la decisión de entrar en las tinieblas".

"El objetivo era no hacer una película tropical complaciente, sino entendiendo que muchas veces la vida del genio es una vida incómoda. El crear y el sentir es muchas veces un dolor que lleva por dentro 'El Joe'", ha concluido el director.

Por su parte, el compositor Pablo Mondragón ha valorado que el objetivo de su música para esta película era "recrear la mente de un genio que está creando".

